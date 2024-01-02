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Dünya

İngiltere Başbakanı Sunak: Japonya'ya destek vermeye hazırız

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Japonya'da meydana gelen depremler nedeniyle destek vermeye hazır olduklarını bildirdi.

Behlül Çetinkaya  | 02.01.2024 - Güncelleme : 02.01.2024
İngiltere Başbakanı Sunak: Japonya'ya destek vermeye hazırız

Londra

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamada Sunak, "Düşüncelerim, çok büyük zarara neden olan Japonya'daki depremlerden etkilenen herkesle birlikte." ifadelerini kullandı.

Sunak, Japonya Başbakanı Kişida Fumio'nun İngiltere'nin önemli bir dostu olduğunu belirttiği açıklamasında, "Japonya'ya destek vermeye hazırız ve gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremin etkilediği bölgede bulunan İngiliz vatandaşları, Japon yetkililerin tavsiyelerini dikkate almalı." ifadelerine yer verdi.

Ülkenin batısındaki İşikawa eyaletinde ve bu bölgedeki Noto Yarımadası kıyısında dün gün boyunca art arda depremler olmuştu.

Japonya Meteoroloji Ajansının (JMA) açıklamasına göre, bölgede 2 saat içinde 5 ila 7,6 büyüklüğünde 10'un üzerinde deprem meydana gelmişti.


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