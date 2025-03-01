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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

İngiltere Başbakanı Starmer, yarın düzenlenecek Ukrayna konulu zirve öncesi Zelenskiy ile görüşecek

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, yarın düzenlenecek Ukrayna konulu zirve öncesi Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya gelecek.

Zuhal Demirci  | 01.03.2025 - Güncelleme : 01.03.2025
İngiltere Başbakanı Starmer, yarın düzenlenecek Ukrayna konulu zirve öncesi Zelenskiy ile görüşecek

Londra

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan bir sözcü, yaptığı yazılı açıklamada, Starmer'ın yarınki Ukrayna konulu zirve öncesi Zelenskiy'i Başbakanlık Ofisi'nde ağırlayacağını belirtti.

Zelenskiy, yarın İngiltere Başbakanı Starmer'ın ev sahipliğinde çok sayıda Avrupalı liderin katılımıyla başkent Londra'da düzenlenecek Ukrayna konulu zirveye iştirak edecek.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen zirvede yer alacak.

Zelenskiy, zirveye katılmak üzere Londra'ya geldi

ABD'deki temaslarının ardından Zelenskiy'yi taşıyan uçak, İngiltere'nin Stansted Havalimanı'na indi.

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