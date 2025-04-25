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Dünya

İngiltere Başbakanı Starmer, barış şartlarına Ukrayna'nın karar vermesi gerektiğini belirtti

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Rusya ile yapılacak herhangi bir barış anlaşmasının koşullarına Ukrayna'nın karar vermesi gerektiğini bildirdi.

Zuhal Demirci  | 25.04.2025 - Güncelleme : 25.04.2025
İngiltere Başbakanı Starmer, barış şartlarına Ukrayna'nın karar vermesi gerektiğini belirtti

İngiltere

Starmer, İngiliz Telegraph gazetesine yaptığı açıklamada, "Bu konularda (Rusya'yla olası barış anlaşmasında) karar vermesi gerekenin Ukrayna olduğu gerçeğinin her zaman farkındayım. Ukrayna adına karar vermek başkalarının işi değil." değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i "cesur" olarak tanımlayan Starmer, Zelenskiy'nin savaşı sona erdirecek çözüm bulamadığı için suçlanamayacağını ifade etti.

Starmer ayrıca, Kırım'ın Rusya toprağı olarak resmen tanınmasını içeren herhangi bir barış anlaşmasını desteklemeyi de reddetti. İngiliz Başbakan, böyle bir adımın uluslararası hukuku ihlal edeceğini ve saldırganlığı ödüllendireceğini vurguladı.

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"Ukrayna için uzun vadeli ve güvenilir güvenlik garantisine sahip olmalıyız"

Eski İngiltere Başbakanlarından Boris Johnson da X'ten yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Donald Trump'ın önerdiği anlaşmanın, Rusya'ya büyük tavizler verirken Ukrayna'ya hiçbir şey bırakmayacağını savundu.

Johnson, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in daha fazla zulüm yapmasını önlemek istiyorsak, Ukrayna için uzun vadeli, güvenilir ve her şeyden önce düzgün şekilde finanse edilen güvenlik garantisine sahip olmalıyız." ifadesine yer verdi.

Boris Johnson, bu garantinin, İngiltere, ABD ve tüm Batılı müttefikler tarafından verilmesi gerektiğinin altını çizdi.

ABD Başkanı Trump, Zelenskiy'nin "Ukrayna, Kırım'ın işgalini yasal olarak tanımayacaktır." açıklamasının Rusya ile yürütülen müzakereler açısından "son derece zararlı" olduğunu savunmuştu. ​​​​​​​

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