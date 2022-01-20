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Dünya

İngiltere Başbakanı Johnson: Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı felaket olur

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya'nın Ukrayna'ya herhangi bir saldırıda bulunmasının, "sadece Rusya için değil, dünya için felaket olacağını" söyledi.

Hasan Esen   | 20.01.2022
İngiltere Başbakanı Johnson: Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı felaket olur

Londra

Johnson, İngiltere'nin güneybatısındaki Taunton'da bulunan sağlık tesisini ziyaretinde bir soru üzerine Rusya ve Ukrayna arasındaki gerginliğe ilişkin değerlendirmede bulundu.

İngiltere'nin Ukrayna egemenliğine verdiği desteği yineleyen Johnson, "Rusya, Ukrayna'ya hangi ölçekte olursa olsun herhangi bir saldırı yaparsa bu sadece Rusya için değil, dünya için de bir felaket olur." dedi.

Johnson, ülkesinin Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne tam destek verdiğini dile getirdi.

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