Dolar
13.66
Euro
15.47
Altın
1,897.43
ETH/USDT
2,637.40
BTC/USDT
39,109.00
BIST 100
2,032.44
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İngiltere Başbakanı Johnson: Rusya 1945'ten bu yana Avrupa'daki en büyük savaşı planlıyor

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, kanıtların, Rusya'nın "Avrupa'da 1945'ten bu yana en büyük savaşı" planladığını gösterdiğini bildirdi.

Zuhal Demirci   | 20.02.2022
İngiltere Başbakanı Johnson: Rusya 1945'ten bu yana Avrupa'daki en büyük savaşı planlıyor

İngiltere

Johnson, BBC'ye verdiği ve tamamı TSİ ile 12.00'da yayınlanacak röportajında, "Gerçek şu ki tüm işaretler, planın bazı açılardan çoktan başlamış olduğu yönünde." değerlendirmesinde bulundu.

İstihbaratın, Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'i kuşatacak bir işgal başlatma niyetinde olduğunu gösterdiğine işaret eden Johnson, ABD Başkanı Joe Biden'ın Batılı liderlere, istihbaratın Rus kuvvetlerinin Ukrayna'ya sadece doğudan, Donbass üzerinden değil, Belarus ve Kiev çevresindeki bölgeden girmeyi planladığını söylediğini aktardı.

"Korkarım ki gördüğümüz plan, 1945'ten bu yana Avrupa'daki en büyük savaş olabilecek bir şey için." diyen Johnson, insanların sadece Ukraynalıların değil, aynı zamanda genç Rusların da potansiyel kayıplarını göz önünde bulundurması gerektiğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avustralya sınırları çift doz aşılı ziyaretçilere yarın açılıyor
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 934 bini geçti
Türkiye'de 80 bin 454 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 278 kişi hayatını kaybetti
Üç kez yakalandığı Kovid-19'u atlatan Başhekim Kara'dan aşı çağrısı
Nobel ödüllü Aziz Sancar'dan 'Ayrım yapmadan aşınızı olun' çağrısı

Benzer haberler

ABD Başkanı Biden, Ukrayna krizini görüşmek üzere Ulusal Güvenlik Konseyi'ni topluyor

ABD Başkanı Biden, Ukrayna krizini görüşmek üzere Ulusal Güvenlik Konseyi'ni topluyor

İngiltere Başbakanı Johnson: Rusya 1945'ten bu yana Avrupa'daki en büyük savaşı planlıyor

AB, Ukrayna'nın doğusunda tırmanan şiddet olaylarını kınadı

Polonya Başbakanı Morawiecki: Polonya Kiev'e takviye savunma silahları sağlamaya hazır

Polonya Başbakanı Morawiecki: Polonya Kiev'e takviye savunma silahları sağlamaya hazır
G7 ülkelerinden Rusya'ya 'diplomasi' yolunu seçmesi çağrısı

G7 ülkelerinden Rusya'ya 'diplomasi' yolunu seçmesi çağrısı
Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski diplomatik çözümden yana

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski diplomatik çözümden yana