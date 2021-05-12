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Dünya

İngiliz şarkıcı Dua Lipa'dan Filistinlilere destek paylaşımı

Dünyaca ünlü Arnavut kökenli İngiliz şarkıcı, söz yazarı ve model Dua Lipa, Filistin halkına yönelik etnik temizliğin sona ermesi gerektiğini belirterek, bunun insan hakları meselesi olduğu paylaşımında bulundu.

Zuhal Demirci   | 12.05.2021
İngiliz şarkıcı Dua Lipa'dan Filistinlilere destek paylaşımı

İngiltere

Arnavut kökenli İngiliz şarkıcı Dua Lipa, 66 milyondan fazla takipçisi olan Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Filistin halkına yönelik etnik temizlik sona ermeli. Yeter! Bu bir insan hakları meselesi. Uyanın insanlar." ifadelerini kullandı.

Şarkıcı, hesabında, Fransa'da 2019'da çıkan yangında zarar gören Notre Dame Katedrali ile İsrail'in saldırıları sonucu Mescid-i Aksa'da çıkan yangının fotoğraflarının birlikte yer aldığı kareye ve Filistinlilere yardım çağrılarının olduğu paylaşımlara da yer verdi.

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