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Dünya

İngiliz polisi Filistin'e destek yürüyüşü için göstericilerin BBC binası önünde toplanmasını yasakladı

Londra Metropolitan Polisi, 18 Ocak Cumartesi günü İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin binası önünde başlaması planlanan Filistin yürüyüşü için göstericilerin "sinagog yakınlarında" toplanacağını öne sürerek bina önünde bir araya gelinmesini yasakladı.

Zuhal Demirci  | 10.01.2025 - Güncelleme : 10.01.2025
İngiliz polisi Filistin'e destek yürüyüşü için göstericilerin BBC binası önünde toplanmasını yasakladı

Londra

İngiliz polisinden yapılan açıklamada, Filistin Dayanışma Kampanyasının (PSC) 18 Ocak'ta düzenlemeyi planladığı yürüyüş öncesinde, göstericilerin bir sinagogun çevresinde toplanmasını engelleme gerekçesiyle polisin yetkisini kullandığı bildirildi.

Açıklamada, söz konusu yetkinin, İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin yönetim binasının olduğu Portland Place ve çevresindeki alanda toplanmayı engellediği kaydedildi.

"Polisle yürüyüş güzergahı üzerinde 2 ay önce mutabık kalındı"

Yürüyüşün ana organizatörlerinden PSC'den yapılan açıklamada, polisin getirdiği yasağa tepki gösterilerek en yakın sinagogun yürüyüş güzergahında dahi olmadığı vurgulandı. PSC, BBC'nin İsrail yayınlısı yayınlarına tepki göstermek için yürüyüşün BBC binası önünde düzenleneceğinin altını çizdi.

Açıklamada, PSC'nin yürüyüşün güzergahını yaklaşık iki ay önce polis ile teyit ettiği ve üzerinde mutabık kalındığı belirtilerek bu gelişmenin ardından güzergahın 30 Kasım 2024'te kamuoyuna duyurulduğu kaydedildi. Ayrıca açıklamada, BBC'den başlayan bu güzergahın, son 15 aydan bu yana düzenlenen yürüyüşlerde iki kez kullanıldığına işaret edildi.

"Polis, hahambaşının baskısı üzerine bu yasağı getirdi"

Açıklamada, İngiliz polisinin, Hahambaşı Ephraim Mirvis'in baskısı üzerine bu yasağın getirildiği aktarılarak "Hahambaşı İsrail ordusunun Gazze'de gerçekleştirdiği korkunç ve suç teşkil eden eylemlerini açıkça kutlamış ve bu eylemleri 'sorumluluk sahibi saygın bir ülkenin yapabileceği en olağanüstü şey' olarak nitelendirmiştir." ifadesi kullanıldı.

PSC'nin, Filistin yürüyüşlerinin Yahudi halkına karşı düşmanca ya da onlara yönelik tehdit olduğu imasını reddettiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Londra Metropolitan Polisi, yürüyüşlerin herhangi biriyle bağlantılı olarak bir sinagoga yönelik tek bir tehdit vakası yaşanmadığını kabul etmiştir. Her yürüyüşe binlerce Yahudi katılmış, birçoğu organize Yahudi bloğunda yer almış ve gösteri platformlarında Yahudi konuşmacılar hitapta bulunmuştur. Yahudi blokunun temsilcileri, polisin yalnızca İsrail yanlısı Yahudi sesleri dinlemeyi tercih etmesinden duydukları endişeyi dile getirmek üzere polise bir toplantı talebinde bulunmuş ancak herhangi bir yanıt alamamışlardır."

"BBC önünde protesto yapılmasının engellenmesi demokratik toplumda kabul edilemez"

PSC'nin bir diğer açıklamasında, yürüyüşün destekçilerinden Liberty, Uluslararası Af Örgütü ve Greenpeace'in de aralarında bulunduğu en az 150 üst düzey kişi ve örgütün ortak bildiri yayımladığı ve bu bildiride polisin yürüyüşü engelleme girişiminin şiddetle kınandığı vurgulandı.

İngiliz milletvekillerinin yanı sıra dünyaca ünlü çok sayıda müzisyen ve oyuncunun da destek verdiği bildiride, şu ifadelere yer verildi:

"Gazze'de devam etmekte olan bir soykırım karşısında insanların BBC'de protesto yapmalarının engellenmesi demokratik bir toplumda kabul edilemez. Polisi itirazlarından vazgeçmeye ve protestonun planlandığı şekilde devam etmesine izin vermeye çağırıyoruz."

Hahambaşı Mirvis, geçen sene yaptığı açıklamalarda, Filistin'e destek yürüyüşleriyle ilgili rahatsızlığını İngiliz polisine aktardığını ve görüşmelerin sürdüğünü belirtmişti.

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