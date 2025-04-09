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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İngiliz parlamenterlerden İngiltere'nin Gazze'de İsrail saldırılarına katkısının soruşturulması talebi

İngiltere'de Avam Kamarası ve Lordlar Kamarası üyesi yaklaşık 40 parlamenter, İngiltere'nin İsrail'in Gazze saldırılarına katkısının araştırılması için bağımsız bir soruşturma başlatılmasını talep etti.

Behlül Çetinkaya  | 09.04.2025 - Güncelleme : 09.04.2025
İngiliz parlamenterlerden İngiltere'nin Gazze'de İsrail saldırılarına katkısının soruşturulması talebi

Londra

İngiltere'de 33 milletvekili ve 4 Lord, Başbakan Keir Starmer'a hitaben kaleme aldıkları mektupta İngiltere'nin Gazze'deki İsrail saldırılarına katkısının soruşturulmasını talep etti.

Irak savaşından sonra İngiliz ordusunun Irak'taki eylemlerinin incelenmesi için başlatıldığı hatırlatılan Chilcot soruşturması sonucunda çok sayıda bulguya ulaşıldığı aktarıldı.

Chilcot soruşturmasının, uyarılara rağmen İngiliz hükümetinin Irak savaşı öncesi ve süresince attığı yanlış adımları sürdürdüğü kaydedilen mektupta şu ifadeler yer aldı:

"Tarih bugün kendisini tekrar ediyor. Gazze'de ölü sayısı 61 bini aştı. İki İsrailli yetkili, Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından savaş suçu ve insanlığa karşı suçtan aranıyor. İngiltere, silah göndererek ve Kıbrıs'taki Kraliyet Hava Kuvvetleri üslerinden kalkan uçaklarla istihbarat sağlayarak İsrail'in askeri operasyonlarında etkili bir rol oynadı. Hesap verilebilirlik ve şeffaflık demokrasinin köşe taşlarıdır. Bu nedenle İsrail'in Gazze saldırılarında İngiltere'nin rolünü araştırmak için bağımsız ve kamuya açık bir soruşturma talep ediyoruz."

Mektupta bu soruşturma sayesinde hangi kararların alındığı ve ne gibi sonuçlarla karşılaşıldığının ortaya çıkacağı vurgulandı.

Anlamlı bir soruşturma için Ekim 2023'ten bu yana görev yapan tüm bakanların işbirliğine ihtiyaç olduğu belirtilen mektupta, "Çok sayıda insan, hükümet ve yetkililerin uluslararası hukuku ihlal eden kararlar aldığına inanıyor. Bu suçlamalar gerçeği ortaya çıkaran yasal bir güç ve kapsayıcı bir soruşturma olmadan ortadan kalkmayacak." ifadeleri kullanıldı.

Mektuba İngiltere Parlamentosunda yer alan İrlanda milliyetçisi Sinn Fein partisinin 7 milletvekilinin tamamı imza attı.

Sinn Fein milletvekilleri adına açıklama yapan Chris Hazzard, "18 aydır İsrail ordusunun savunmasız Gazze halkına saldırısı devam ederken dünya liderleri bu barbarlığa ve insanlık dışı eylemlere gözlerini kapatıyor." ifadelerini kullandı.

Hazzard, "Uluslararası toplumda bu suçlarla işbirliği içinde olanlar var." diyerek İsrail'in tüm eylemlerinden sorumlu tutulması gerektiğini vurguladı.

İngiltere hükümetinin de oynadığı rolden sorumlu tutulması gerektiğinin altını çizen Hazzard, "Sinn Fein, sonu bağımsız Filistin devletine çıkacak barışçıl siyasi çözüm ile soykırıma, işgale ve toplu cezalandırmaya son verme çağrısına devam edecek." açıklamasını yaptı.

Başbakan Starmer'e hitaben kaleme alınan mektupta Starmer'dan önceki İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, İngiltere'nin ilk siyahi kadın milletvekili Diane Abbott ve Lordlar Kamarasının Yeşiller Partili üyesi Jenny Jones gibi isimler imza attı.

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