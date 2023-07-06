Dolar
26.10
Euro
28.42
Altın
1,911.00
ETH/USDT
1,887.90
BTC/USDT
30,285.00
BIST 100
6,141.14
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İngiliz milletvekilinden "İngiltere'den KKTC'ye doğrudan uçuşların yapılması" çağrısı

İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti Milletvekili Iain Duncan Smith, İngiltere'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) doğrudan uçuşların düzenlenmesi çağrısında bulundu.

Zuhal Demirci  | 06.07.2023 - Güncelleme : 06.07.2023
İngiliz milletvekilinden "İngiltere'den KKTC'ye doğrudan uçuşların yapılması" çağrısı

Londra

Smith, başkent Londra'da düzenlenen 6. Kıbrıs Türk Kültür Festivali kapsamında İngiltere'de yaşayan Kıbrıslı Türk topluluğuna görüntülü mesaj gönderdi.

Milletvekili Smith, mesajında, İngiltere'de yaşayan Kıbrıslı Türklerin KKTC'ye direkt uçuşla seyahat edemediğine işaret ederek, KKTC'ye doğrudan uçak seferlerinin başlatılması çağrısında bulundu.

Smith, "Yapılması çok basit olan bu meseleyi çözüp çözemeyeceğimizi görmek için hükümetle görüşmeye devam edeceğim ve bunu yapmaya çalışmalıyız." ifadesini kullandı.

Kıbrıslı Türkler, Türkiye ya da Rum kesimi üzerinden KKTC'ye uçabiliyor

İngiltere'nin KKTC'yi bağımsız bir devlet olarak tanımaması nedeniyle bu ülkeden KKTC'ye doğrudan uçuş yapılmıyor. İngiltere'de yaşayan Kıbrıslı Türkler, Türkiye ya da Rum kesimi üzerinden KKTC'ye uçabiliyor.

Kıbrıslı Türkler, daha önce birçok kez İngiltere'den KKTC'ye direkt uçuşların yapılması için "KKTC'ye direkt uçuşlara izin verin" başlıklı imza kampanyaları başlatmıştı.

İngiliz parlamentosu da düzenlenen kampanyaların 10 bin imzayı geçmesi sebebiyle yazılı açıklama yaparak, KKTC'ye doğrudan uçuş düzenleme gibi bir planlarının olmadığını duyurmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Uşak'ta sağanak etkili oldu
Dışişleri Bakanlığı: Kıbrıs müzakere sürecindeki iddialar "asılsız" ve "tamamen gerçek dışı"
Sağlık Bakanı Koca, ambulans takip eden sürücüleri kaza görüntüsüyle uyardı
İstanbul'da arızalanan metrobüsteki yolcular tahliye edildi
Bakan Fidan: Terör örgütleri, İsveç sokaklarında gösterilerine devam edecekse mevzuat değişiminin bir manası kalmıyor

Benzer haberler

İngiliz milletvekilinden "İngiltere'den KKTC'ye doğrudan uçuşların yapılması" çağrısı

İngiliz milletvekilinden "İngiltere'den KKTC'ye doğrudan uçuşların yapılması" çağrısı

İngiltere'den İranlı güvenlik yetkililerine yeni yaptırım kararı

Araştırma: Fiziksel aktivitenin bilişsel faydalarından yararlanmak için yeterli uyku gerekiyor

Londra'da otomobil ilkokul binasına çarptı, 7'si çocuk 9 kişi yaralandı

Londra'da otomobil ilkokul binasına çarptı, 7'si çocuk 9 kişi yaralandı
İngiliz hükümetiyle BionTech, yeni kanser aşısı denemeleri için anlaşma imzaladı

İngiliz hükümetiyle BionTech, yeni kanser aşısı denemeleri için anlaşma imzaladı
İngiltere’de inşaat sektörü haziran ayında daraldı

İngiltere’de inşaat sektörü haziran ayında daraldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet