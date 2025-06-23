Dolar
39.73
Euro
45.59
Altın
3,359.00
ETH/USDT
2,257.30
BTC/USDT
101,234.00
BIST 100
9,146.54
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İran-İsrail gelişmeleri

İngiliz Bakan Lammy, İran'a Hürmüz Boğazı'nı kapatmanın hata olacağını söylediğini aktardı

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, İran'a Hürmüz Boğazı'nı abluka altına almanın hata olacağını söylediğini belirterek, İran'ı müzakere masasına dönmeye çağırdı.

Zuhal Demirci  | 23.06.2025 - Güncelleme : 23.06.2025
İngiliz Bakan Lammy, İran'a Hürmüz Boğazı'nı kapatmanın hata olacağını söylediğini aktardı

Londra

Bakan Lammy, BBC Radio 4's Today programında ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırılarına ilişkin konuştu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Lammy, söz konusu saldırıların ardından İran'a "ABD üslerine ateş açarak ya da Hürmüz Boğazı'ndaki kilit nakliye hattını bloke ederek misilleme yapmalarının feci hata" olacağını söylediğini aktardı.

Bakan Lammy, "Şu anda bölgedeki ABD üslerine ateş açmak çok büyük ve feci hata olacağı çok net. Şu anda bölgede kuvvetlerimiz var. Bu feci hata olur. Hürmüz Boğazı'nı abluka altına almak hata olur." dedi.

İngiliz Bakan, ayrıca, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'ye, "İran yönetimine nükleer programlarını ciddiye almaları yönünde mesaj iletmesini" söylediğini kaydetti.

Lammy ayrıca, "Kendilerine sunulan çıkış yolu konusunda ciddileşmeleri gerekiyor." ifadesine yer verdi.

"ABD'nin saldırıları İran'ın nükleer programını birkaç yıl geriye götürmüş olabilir"

Lammy, Batılı müttefiklerin saldırıların etkisine ilişkin savaş alanı değerlendirmelerini beklediklerini ancak İran'ın hala yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum stokuna sahip olmasının mümkün olduğunu belirtti.

Bakan Lammy, buna karşın ABD'nin saldırılarının "İran'ın nükleer programını birkaç yıl geriye götürmüş olabileceği" değerlendirmesinde bulundu.

"ABD'nin hava saldırılarının yasal olup olmadığı" sorusuna yanıt vermekten kaçınan Lammy, bu yanıtın Washington'a ait olduğunu söyledi.

"İranlılar için hala bir çıkış yolu var." diyen Lammy, geçen hafta İsviçre'nin Cenevre kentinde Fransa, Almanya ve İngiltere'nin katılımıyla İran'la yapılan görüşmelerin "çok zorlu" geçtiğini bildirdi. Bakan Lammy, "Herkes İranlıları E3 ülkeleri (Almanya, Fransa, İngiltere) ve ABD ile müzakereleri ciddiye almaya çağırıyor." diye konuştu

İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü.

İran Sağlık Bakanlığı, 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 430, yaralı sayısının da 3 bin 500'den fazla olduğunu bildirdi.

İsrail Başbakanlık Ofisi, İran ordusunun yaptığı misillemelerde 24 kişinin öldüğünü, 1272 kişinin yaralandığını aktardı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tekirdağ'da poyraz sahile kırmızı yosun taşıdı
Turist Rehberleri Birliğinden rehberlerin sigortalanması için acentelere çağrı
Aydın'da makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Balıkesir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'a yönelik saldırıların daha büyük bir felakete dönüşmemesi için yoğun çaba harcıyoruz

Benzer haberler

İngiliz Bakan Lammy, İran'a Hürmüz Boğazı'nı kapatmanın hata olacağını söylediğini aktardı

İngiliz Bakan Lammy, İran'a Hürmüz Boğazı'nı kapatmanın hata olacağını söylediğini aktardı

Rusya: Ukrayna ile üçüncü tur müzakereler bu hafta netlik kazanacak

AB ülkelerinden İran'a nükleer anlaşma konusunda müzakerelere geri dönme çağrısı

Çin, İran'dan 3 bin 125, İsrail'den 500'den fazla vatandaşını tahliye etti

Çin, İran'dan 3 bin 125, İsrail'den 500'den fazla vatandaşını tahliye etti
İran'da UAEA ile işbirliğini durdurmaya yönelik yasa tasarısı Meclise sunuldu

İran'da UAEA ile işbirliğini durdurmaya yönelik yasa tasarısı Meclise sunuldu
Amerikan siyasetinde ayrışma: İran saldırısı nasıl yankı buldu?

Amerikan siyasetinde ayrışma: İran saldırısı nasıl yankı buldu?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet