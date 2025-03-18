Dolar
36.66
Euro
39.99
Altın
3,012.07
ETH/USDT
1,900.70
BTC/USDT
83,042.00
BIST 100
10,862.14
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İngiliz Bakan Lammy: (Gazze'ye yardımların engellenmesi) Bu uluslararası hukukun ihlalidir

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, İsrail'in 15 gündür Gazze'ye yardım girişini engellediğini belirterek, "Bu, uluslararası hukukun ihlalidir." ifadelerini kullandı.

Behlül Çetinkaya  | 18.03.2025 - Güncelleme : 18.03.2025
İngiliz Bakan Lammy: (Gazze'ye yardımların engellenmesi) Bu uluslararası hukukun ihlalidir

Londra

Lammy, İngiltere Parlamentosunun Avam Kamarasında Kanada'da yapılan G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Toplantıda üyelerin Ukrayna'ya destek vermek için ortak bir zeminde buluşabildiğini aktaran Lammy, Rusya ile Ukrayna arasındaki ateşkes konusunun masada olduğunu dile getirdi.

Ukrayna'nın bir barış yapılması konusunda ciddi ve samimi olduğunu vurgulayan Lammy, "G7 müttefiklerimiz ve biz, Ukrayna'nın kendi özgürlüğünü savunmasına verilen sarsılmaz destek konusunda hemfikiriz. Ukrayna'nın barış arayışına destekte hemfikiriz. Bunların gerçekleşmesi için yapılacaklar konusunda da hemfikiriz." dedi.

Lammy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bir karar vermesi gerektiğini belirterek, "Seçim yapması gereken Putin'dir. Sayın Putin, barış konusunda ciddi misiniz? Çatışmaları durduracak mısınız yoksa oyun oynamaya devam edip, Ukrayna'yı hırpalarken bir yandan da ateşkesten yana tavır mı alacaksınız? Sayın Putin'e uyarım şu, eğer ciddiyseniz koşulsuz ve tam bir ateşkesle bunu kanıtlayın." diye konuştu.

Putin'in ateşkesi kabul edeceği yönünde bir sinyal alamadığını da kaydeden Lammy, "G7 toplantısı, Rusya'yı ciddi şekilde müzakere yapmaya itecek enstrümanları hazırlamamız konusunda yardımcı oldu. Kremlin'i beklemeyeceğiz. Ateşkesi reddederlerse oynayacak daha çok kartımız var." ifadelerini kullandı.

Lammy, G7 toplantısında Rus enerji ve savunma sektörlerini hedef alacak yeni yaptırımları ele aldıklarını da ifade etti.

Ukrayna'nın ana gündem maddesi olduğu toplantıda Gazze'deki durumun da ele alındığını anlatan Lammy, esirlerin salıverilmesi ve insani yardımların Gazze'ye girişinin önemine işaret etti.

Gazze'ye yardımların girişinin engellenmesini "kabul edilemez" olarak nitelendiren Lammy, "İnsani yardımlar siyasi bir araç olarak kullanılmamalıdır. İsrail hükümetini bu duruşunu değiştirmeye çağırıyoruz." dedi.

Lammy, Suriye'de geçiş sürecinin kapsayıcı olması gerektiğinin de altını çizerken ülkenin sahil bölgelerinde yaşanan olaylarla ilgili sorumluların hesap vermesi çağrısını tekrarladı.

Milletvekillerinin sorularını da yanıtlayan Lammy, dondurulan Rus varlıklarıyla Ukrayna'nın borçlarının ödenmesi konusunda, "İngiltere'nin verdiği 2,26 milyar sterlinlik (Yaklaşık 107,5 milyar lira) kredinin 752 milyon sterlinlik (Yaklaşık 35 milyar lira) kısmı bu varlıklarla ödendi." açıklamasını yaptı.

Lammy, İsrail'in Gazze'ye yardımların girişini engellemesiyle ilgili soruya ise "Bu, uluslararası hukukun ihlalidir. İsrail'in kendi güvenliğini sağlamak hakkıdır ama Gazze'ye son yardım 15 gün önce girdi. Yardımların eksikliği kabul edilemez." yanıtını verdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"57. Alay" için Tekirdağ'dan yola çıkan gönüllüler Gelibolu'ya geldi
Tokat'ta polislerden "15'liler" klibi
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi "Türk SİHA’sı Suriye’de 9 kişiyi katletti" iddiasını yalanladı
Edirne'de sağanak ağaç devrilmesine ve trafikte aksamalara neden oldu
Adalet Bakanı Tunç: Terörsüz bir Türkiye'yi inşa ederek, ülkemiz yoluna devam edecek

Benzer haberler

İngiliz Bakan Lammy: (Gazze'ye yardımların engellenmesi) Bu uluslararası hukukun ihlalidir

İngiliz Bakan Lammy: (Gazze'ye yardımların engellenmesi) Bu uluslararası hukukun ihlalidir

İngiltere: Önemli sayıda ülke Ukrayna'ya barış gücü askeri sağlamaya hazır

Hinduizm'den İslamiyet'e geçen rehber, Londra'da Türklerin ve Müslümanların tarihi izlerini sürüyor

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç, AK Parti MKYK üyesi Özil ile Arsenal-Chelsea maçını izledi

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç, AK Parti MKYK üyesi Özil ile Arsenal-Chelsea maçını izledi
ABD ile İngiltere'nin Yemen'in Sana ve Sada kentlerine düzenlediği hava saldırılarında 31 kişi öldü

ABD ile İngiltere'nin Yemen'in Sana ve Sada kentlerine düzenlediği hava saldırılarında 31 kişi öldü
Batılı askeri yetkililer, Ukrayna'da olası barış anlaşmasını görüşmek üzere toplanacak

Batılı askeri yetkililer, Ukrayna'da olası barış anlaşmasını görüşmek üzere toplanacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet