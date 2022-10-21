Dolar
18.58
Euro
18.24
Altın
1,646.21
ETH/USDT
1,284.40
BTC/USDT
19,050.00
BIST 100
3,934.63
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İlham Aliyev'den Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Amreyev'e "Dostluk Nişanı"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Baghdad Amreyev'i "Dostluk Nişanı"yla taltif etti.

Ruslan Rehimov   | 21.10.2022
İlham Aliyev'den Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Amreyev'e "Dostluk Nişanı"

Bakü

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliyev, Bakü'de temaslarda bulunan Amreyev'i kabul etti.

Aliyev, TDT Genel Sekreteri olarak verimli faaliyeti ve Azerbaycan ile Teşkilatın diğer üyeleri arasındaki ilişkilerinin geliştirilmesindeki özel hizmetleri dolayısıyla Amreyev'e "Dostluk Nişanı" takdim etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
FETÖ'ye yönelik Gazi Turgut Aslan Operasyonu genişletiliyor
Bakan Çavuşoğlu'ndan şehit polis Sedat Gezer'in Mersin'deki ailesine ziyaret
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık: 49 başlıkta sosyal yardım programı uyguluyoruz
Van'da mevsimin ilk karı ulaşımda aksamaya neden oldu

Benzer haberler

İlham Aliyev'den Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Amreyev'e "Dostluk Nişanı"

İlham Aliyev'den Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Amreyev'e "Dostluk Nişanı"

İlham Aliyev, Binali Yıldırım'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Türkiye Dünyada önemli güç merkezidir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Normalleşme süreçleri en iyi şekilde değerlendirilmeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Normalleşme süreçleri en iyi şekilde değerlendirilmeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Azerbaycan'a gidecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Azerbaycan'a gidecek
Bakan Çavuşoğlu: Bölgemizi bir istikrar adasına dönüştürmenin yolu birliğimizi güçlendirmekten geçiyor

Bakan Çavuşoğlu: Bölgemizi bir istikrar adasına dönüştürmenin yolu birliğimizi güçlendirmekten geçiyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet