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İklim müzakerelerinin ilk gününde ülkeler Kayıp Zarar Fonu'nda anlaşmaya vardı

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı müzakerecileri, Kayıp Zarar Fonu’nun kurulması ve fonun taban çizgisinin 2030 itibarıyla yıllık en az 100 milyar dolar olması konusunda anlaştı.

Nuran Erkul Kaya, Yeter Ada Şeko  | 30.11.2023 - Güncelleme : 30.11.2023
İklim müzakerelerinin ilk gününde ülkeler Kayıp Zarar Fonu'nda anlaşmaya vardı Fotoğraf: Waleed Zein/AA

Dubai

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) 28. Taraflar Konferansı (COP28) müzakerecileri, iklim değişikliğinin etkilerine karşı kırılgan durumda olan ülkelerin kayıp ve zararlarının tazmini için Kayıp Zarar Fonu’nun kurulması ve fonun taban çizgisinin 2030 itibarıyla yıllık en az 100 milyar dolar olması konusunda anlaştı.

UNFCCC'nin Kayıp ve Zarar Fonu müzakerelerine ilişkin metnine göre, Dünya Bankası dört yıllık bir süre için fonun geçici ev sahibi olacak.

Fona katkı "gönüllülük esasına dayalı" olarak sağlanacak. Gelişmiş ülkelerden daha fazla katkı beklenirken, gelişmekte olan ülkelerin fona doğrudan erişimi olacak.

Fona şu ana kadar Birleşik Arap Emirlikleri 100 milyon dolar, Almanya 100 milyon dolar, İngiltere 40 milyon dolar ve 20 milyon sterlin, ABD 17 milyon dolar ve Japonya 10 milyon dolar katkı taahhüdünde bulundu.

İlk etapta fona yıllık 100 milyar dolar katkı sağlanması önemli bir ilerleme olmasına rağmen BM verilerine göre gelişmekte olan ülkelerin iklim değişikliğinin etkilerine adaptasyonu için yıllık 215-387 milyar dolar finansman ihtiyacı bulunuyor.

İklim değişikliğinin meydana gelmesinde payı düşük olmasına rağmen iklim krizinin etkilerine karşı savunmasız durumda olan gelişmekte olan ülkelerin kayıp ve zararlarının tazmin edilmesi için uzun yıllardır mücadele veriliyordu.

Taraflar, ilk olarak geçen yıl COP27'de Kayıp Zarar Fonu'nun oluşturulmasına yönelik fikir birliğine varmıştı.

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