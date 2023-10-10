Dolar
27.73
Euro
29.45
Altın
1,860.72
ETH/USDT
1,566.50
BTC/USDT
27,407.00
BIST 100
8,442.79
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Avusturya Federal Şansölyesi Karl Nehammer ile ortak basın toplantısı düzenliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Avusturya Federal Şansölyesi Karl Nehammer ile ortak basın toplantısı düzenliyor.
logo
Dünya

İklim değişikliği nedeniyle Güney Amerika'da sıcak hava dalgası en az 100 kat olası hale geldi

Araştırmacılar, insan faaliyetlerinden kaynaklanan iklim değişikliğinin Güney Amerika'da ağustos ve eylülde görülen aşırı sıcak hava dalgasını en az 100 kat daha olası hale getirdiğini tespit etti.

Nuran Erkul Kaya  | 10.10.2023 - Güncelleme : 10.10.2023
İklim değişikliği nedeniyle Güney Amerika'da sıcak hava dalgası en az 100 kat olası hale geldi

Londra

İngiltere, ABD, Hollanda ve Brezilya'dan üniversiteler ve meteoroloji kurumlarından 12 bilim insanı, uluslararası bir girişim olan World Weather Attribution (WWA) bünyesinde, iklim değişikliğinin Güney Amerika'daki aşırı sıcak hava dalgası üzerindeki etkisini inceledi.

Çalışmaya göre, ağustos ve eylülde Güney Amerika'daki yüksek sıcaklıklarda El Nino'nun da etkisi görülürken insan faaliyetlerinden kaynaklanan iklim değişikliği, söz konusu bölgede aşırı sıcak hava dalgası yaşanmasını en az 100 kat daha olası hale getirdi. İklim değişikliğinin etkisi olmadan Güney Amerika'da yaz ayları haricinde aşırı sıcak hava dalgaları yaşanma ihtimalinin neredeyse imkansız olduğu tespit edildi.

Sıcaklıklar, iklim değişikliği nedeniyle 1,4 ila 4,3 derece daha yüksek seyretti. Bölgede bahar döneminin ilk günleri olmasına rağmen Brezilya, Bolivya, Arjantin ve Paraguay'da sıcaklıklar 40 dereceyi aştı.

Bilim insanları, sera gazı emisyonlarının hızla net sıfır seviyesine indirilmemesi durumunda, benzer sıcaklık olaylarının daha sık ve aşırı hale geleceği konusunda uyarıyor.

Küresel sıcaklık artışının 2 dereceye ulaşması durumunda sıcak hava dalgalarının her 5-6 yılda bir meydana gelme olasılığı bulunurken, sıcaklıkların bugünün iklimine kıyasla 1,1-1,6 derece daha yüksek olacağı tahmin ediliyor.

Brezilya Ulusal Uzay Araştırmaları Enstitüsü Araştırmacısı Lincoln Muniz Alves, araştırmaya ilişkin değerlendirmesinde, Güney Amerika'daki sıcaklıklarda El Nino'nun etkisinin kısıtlı olduğunu belirterek, "Araştırmamız, sıcak hava dalgasının ana nedeninin iklim değişikliği olduğunu gösteriyor. İklim değişikliği olmadan, bahar döneminde sıcaklığın bu kadar yoğun olması neredeyse imkansız." ifadelerini kullandı.

Hollanda Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü Araştırmacısı Izidine Pinto da dünyanın birçok bölgesinde ilkbaharda görülen 40 derece üzeri sıcaklıkların "endişe verici şekilde" yaygınlaştığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu, hızla değişen iklimimizin bir gerçeği. Her yıl daha fazla ve tehlikeli şekilde sıcak günler yaşıyoruz. Sera gazı emisyonlarını düşürmek için acil adımlar atılmadığı sürece, ilkbahar sıcak hava dalgası daha yoğun hale gelecek, kırılgan toplumları ve ekosistemleri etkileyecek."

Kızılhaç Kızılay İklim Merkezi Direktörü Julie Arrighi ise aşırı sıcak hava dalgalarının ölümlere yol açtığına dikkati çekti.

Ülkelerin sıcak hava dalgalarına karşı planlama yaparak hayatları kurtarabileceğini aktaran Arrighi, "Her ülkenin ve şehrin bir sıcaklık planı olması kritik önemde. Erken uyarı sistemlerini de içeren bu tür planlar sıcaklığa karşı reaksiyon verilmesi ve en savunmasız insanları korumaya yönelik aksiyon alınması için çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hatay'da yapılan ilk köy tipi afet konutlarının hak sahipleri kurayla belirlendi
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Demokratik, sivil, özgürlükçü bir anayasayı yapmak zorundayız
Hatay'da depremde 36 kişinin öldüğü apartmanın mimarı tutuklandı
Ziraatçılardan "Bu böceği gördüğünüz yerde öldürün" uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Başbakanı Nehammer'i resmi törenle karşıladı

Benzer haberler

İklim değişikliği nedeniyle Güney Amerika'da sıcak hava dalgası en az 100 kat olası hale geldi

İklim değişikliği nedeniyle Güney Amerika'da sıcak hava dalgası en az 100 kat olası hale geldi

İklim krizi "ekolojik yas"a neden olabiliyor

İklim değişikliği nedeniyle deniz canlıları yaşam alanlarını değiştiriyor

İngiltere'de "1884'ten bu yana en sıcak eylül ayı" yaşandı

İngiltere'de "1884'ten bu yana en sıcak eylül ayı" yaşandı
Yerel yönetimlerin iklim değişikliği mücadelesine destek için ilk adım atıldı

Yerel yönetimlerin iklim değişikliği mücadelesine destek için ilk adım atıldı
Dünya Meteoroloji Örgütü Genel Sekreteri Taalas'tan iklim değişikliğine dair uyarılar

Dünya Meteoroloji Örgütü Genel Sekreteri Taalas'tan iklim değişikliğine dair uyarılar
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet