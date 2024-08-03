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Dünya

IKBY Başkanı Barzani: PKK ve diğer tüm yasa dışı gruplar Sincar’ı terk etmeli

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, merkezi hükümetle imzalanan "Sincar Anlaşması"nın hayata geçirilmesini ve terör örgütü PKK ile diğer tüm "yasa dışı grupların" Sincar’ı terk etmesini istedi.

Haydar Karaalp  | 03.08.2024 - Güncelleme : 03.08.2024
IKBY Başkanı Barzani: PKK ve diğer tüm yasa dışı gruplar Sincar’ı terk etmeli

Bağdat

Sincar katliamının 10. yıl dönümü dolayısıyla Erbil'de düzenlenen anma etkinliğinde konuşan Barzani, terör örgütü PKK’nın Sincar’daki varlığıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

Yezidilerin normal yaşamlarına dönmesi için Sincar Anlaşması'nın hayata geçirilmesi gerektiğini belirten Barzani, "PKK ve diğer tüm yasa dışı gruplar Sincar’ı terk etmelidir. Yezidiler kendi idarelerini ele almalıdır. Yezidilerin evlerine dönebilmesi için Sincar yeniden inşa edilmelidir, altyapısı yapılmalıdır, istikrar ve huzur güvence altına alınmalıdır." dedi.

Sincar Anlaşması'nın uygulanması ve bölgenin normalleşmesi için Irak merkezi hükümetinin, IKBY hükümetiyle koordineli çalışılması gerektiğini vurgulayan Barzani, şöyle devam etti:

"Yezidilerin, grupların siyasi ajandalarının rehinesi haline gelmemesi için çalışmalıyız. Sincarlılar kendi idarelerini ele almalı ve artık sınır dışı güçlerin esirleri olmamalı. Sincar’da asayişi ve yaşamı yeniden inşa etmemiz ve gelecek ümidini sağlayabilmemiz için PKK ve diğer tüm yasa dışı güçler Sincar’dan çıkmalıdır. Yezidilerin uğradığı katliam tarihteki en vahşi katliamlardan biri... Aradan 10 yıl geçmesine rağmen yaralar hala kapanmadı. Suçluların cezasını bulması için tüm imkanları seferber etmeliyiz. Soykırımın sonucunu hafifletmek; Irak, IKBY ve uluslararası kamuoyunun görevidir. Kaybolan Yezidilerin de akıbeti belirlenmelidir."

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