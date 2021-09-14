Dolar
8.45
Euro
9.97
Altın
1,803.22
ETH/USDT
3,405.80
BTC/USDT
47,140.00
BIST 100
1,434.43
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İhvan yöneticisinden 'Mısır Cumhurbaşkanlığı ile ön koşulsuz diyalog kapısının açık olduğu' mesajı

İhvan'ın önde gelen yöneticilerinden Neda, Mısır Cumhurbaşkanlığı ile diyalog kapısının açık olduğunu ancak ön koşulların bu işi bozduğunu ifade etti.

Ali Semerci   | 14.09.2021
İhvan yöneticisinden 'Mısır Cumhurbaşkanlığı ile ön koşulsuz diyalog kapısının açık olduğu' mesajı

İstanbul

Müslüman Kardeşler Teşkilatının (İhvan) önde gelen yöneticilerinden Yusuf Neda, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin 11 Eylül'de Kapsamlı Ulusal İnsan Hakları Stratejisi Başlatma konferansında yaptığı konuşmadaki İhvan'a yönelik sözleriyle ilgili yazılı bir mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Sisi, söz konusu konuşmasında İhvan'a işaret ederek, geçen 90-100 yıl boyunca Mısır toplumunun belirli bir düşünceye büründüğünü söylemişti.

Sisi, "Benim onlarla bir anlaşmazlığım yok ama yoluma saygı duymaları, benimle kesişmemeleri ve beni hedef almamaları şartıyla. Fikirlerini kabul edeceğim ama bana dayatmasınlar ve baskı yapmasınlar. Bunu bana bir kişi olarak değil Mısır'a ve topluma yapıyorlar." ifadelerini kullanmıştı.

Neda, yayımladığı mesajında, Cumhurbaşkanı Sisi'nin konuşmasının birçok soruyu gündeme getirdiğini belirterek, tüm dünyanın İhvan'ın geçen 90 yıl boyunca düşüncelerini hiç kimseye dayatmadığını bildiğini vurguladı.

Mısır Cumhurbaşkanlığı ile bir diyalog başlatmanın, şu anda tutukluların ve ailelerinin acılarının sona ermesini gerektirdiğini kaydeden Neda, yeni insan hakları stratejisi çalışmalarına Mısır Anayasası'nın (geçiş dönemi adalet yasasını düzenleyen) 241. maddesinin hükümlerini uygulayarak başlanmasını istedi.

Neda, mesajını şu ifadelerle tamamladı:

"Geçmişimiz tertemizdir. Vatanı kendi canımızdan daha çok seviyoruz. Siyasette, ön şart koşmanın diyaloğu bozduğunu öğrendik. Bu nedenle kapılar açıktır diyorum."

Mısır, 11Eylül'de insan hakları örgütlerinin yoğun eleştirilerinin gölgesinde ilk kez kapsamlı insan hakları ulusal strateji planını başlatmıştı. Stratejiye ilişkin Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Sisi, Mısır'ın 2030 vizyonunu oluşturan milli kalkınma süreciyle entegre ulusal insan hakları stratejisini başlattı." ifadelerine yer verilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus'un Kovid-19 aşılarının paylaşımındaki adaletsizliğe tepkisi sürüyor
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de 27 bin 802 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 276 kişi yaşamını yitirdi
İtalya'da Kovid-19'a karşı 3. doz aşılama 20 Eylül'de başlayacak

Benzer haberler

İhvan yöneticisinden 'Mısır Cumhurbaşkanlığı ile ön koşulsuz diyalog kapısının açık olduğu' mesajı

İhvan yöneticisinden 'Mısır Cumhurbaşkanlığı ile ön koşulsuz diyalog kapısının açık olduğu' mesajı

İsrail'den Mısır'a 10 yıl sonra başbakan düzeyinde ilk ziyaret

ısır'da şiddet olaylarına karıştıkları iddiasıyla yargılanan 4 sanığa idam cezası verildi

Lübnan: Mısır gazının ülkeye ulaştırılması için hazırlıklar 2-3 ay içinde tamamlanacak

Lübnan: Mısır gazının ülkeye ulaştırılması için hazırlıklar 2-3 ay içinde tamamlanacak
Uzmanlar Türkiye-Mısır ilişkilerini değerlendirdi: Ankara ve Kahire bazı bölgesel konularda birbirine ihtiyaç duyuyor

Uzmanlar Türkiye-Mısır ilişkilerini değerlendirdi: Ankara ve Kahire bazı bölgesel konularda birbirine ihtiyaç duyuyor
Mısır'ın olimpiyatlardaki 'Altın' kızı, sporun ülkesinde yayılması için akademi kurdu

Mısır'ın olimpiyatlardaki 'Altın' kızı, sporun ülkesinde yayılması için akademi kurdu