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Dünya

İHH Suriye’de 185 binden fazla kişiye kurban eti ulaştırdı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Suriye'nin çeşitli bölgelerinde 4 bin 644 hisse kurbanlık kesimi yaparak etlerini 185 bin 760 kişiye ulaştırdı.

Ahmet Karaahmet, Mehmet Burak Karacaoğlu  | 02.07.2023 - Güncelleme : 02.07.2023
İHH Suriye’de 185 binden fazla kişiye kurban eti ulaştırdı

İdlib

"Kurban İbadet Paylaşmak Kardeşliktir" sloganıyla başlattığı 2023 yılı Kurban Bayramı çalışmalarını tamamlayan İHH İnsani Yardım Vakfı, Suriye’de 4 bin 644 hisse kurbanlık kesti.

Vakıf, kurban etlerini İdlib, Afrin, El Bab, Cerablus, Azez, Tel Abyad ve Rasulayn bölgelerindeki ihtiyaç sahibi ailelere dağıttı.

İHH Suriye Çalışmalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yakup Işık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye halkının iç savaşın içerisindeki 13’üncü Kurban Bayramı’nı geçirdiğini söyledi.

Işık, "Suriye halkı 13 yılı aşkın süredir savaşla boğuşuyor. Kurban Bayramı'nın gelmesiyle bu bölgedeki insanların yüzlerinde tebessümü görmenin mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Kurban Bayramı boyunca Suriye’deki ihtiyaç sahiplerine kurban eti ulaştırdıklarını anlatan Işık, "Her yıl olduğu gibi bu Kurban Bayramı'nda da Suriye içerisinde yaşam mücadelesi veren aileleri yalnız bırakmadık. Suriye’deki ihtiyaç sahibi siviller için bölgede vekaletini aldığımız 4 bin 644 hisse kurbanlığı kestik. Bu kurbanlıkların etlerinden 185 bin 760 kişi istifade etti. Allah, kurban bağışında bulunan tüm hayırseverlerin kurbanlarını kabul etsin." diye konuştu.

Işık, Suriye içerisindeki 16 bin 88 çocuğa da bayramlık kıyafet hediye edildiğini sözlerine ekledi.

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