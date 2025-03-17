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Dünya

Ifo, Almanya için büyüme beklentisini zayıf yatırım ve tüketici güvenindeki azalış nedeniyle düşürdü

Almanya'nın önde gelen ekonomik düşünce kuruluşlarından Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), ülkenin bu yıla ilişkin büyüme tahminini, zayıf yatırım ve tüketici duyarlılığının zayıflaması nedeniyle aşağı yönlü revize etti

Bahattin Gönültaş  | 17.03.2025 - Güncelleme : 17.03.2025
Ifo, Almanya için büyüme beklentisini zayıf yatırım ve tüketici güvenindeki azalış nedeniyle düşürdü

Berlin

Merkezi Münih'te bulunan Ifo, Almanya ekonomisine ilişkin Aralık 2024’te paylaştığı 2025-2026'yı kapsayan büyüme tahminlerinde güncelleme yaptı.

Buna göre Enstitü, bu yıl için gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) büyüme tahminini yüzde 0,4’ten yüzde 0,2’ye düşürdü. Ifo, Alman ekonomisinin 2026’da ise yüzde 0,8 büyümesini bekliyor.

Ülkede geçen yıl yüzde 2,2 ve şubatta yüzde 2,3 olan yıllık enflasyonun bu yıl ortalama yüzde 2,3 olmasını, 2026'da da yüzde 2’ye kadar düşmesi bekleniyor.

Ifo raporunda, ülkede işsiz sayısının bu yıl geçen yıla göre hafif artarak 2 milyon 787 binden 2 milyon 889 bine yükseleceği ve gelecek yıl tekrar 2 milyon 791 bine düşeceği tahmin edildi.

İşsizlik oranının 2025'te yüzde 6’dan yüzde 6,2’ye yükseleceği ve 2026'da yüzde 6’ya ineceği öngörülen raporda, istihdam edilen kişi sayısının ise bu yıl 46 milyon 82 binden 46 milyon 60 bine ineceği tahminlerine yer verildi.

Ifo, Alman kamu sektörünün geçen yıl 118,8 milyar avro olan bütçe açığının, bu yıl 93 milyar avroya inmesi ve gelecek yıl yeniden 107,8 milyar avroya yükselmesini bekliyor.

Geçen yıl 248,7 milyar avro olan ülkenin cari işlemler fazlasının bu yıl 187,8 milyar avroya ineceği öngörülen raporda, söz konusu fazlanın 2026'da 165,7 milyar avroya düşeceği tahmin ediliyor.

Ifo’nun tahminlerine göre, yüksek faizler nedeniyle zor durumdaki inşaat sektöründe üretim bu yıl yüzde 0,3 daralacak.

Enstitünün raporunda, “Alman ekonomisi sıkışmış durumda, Yapısal değişim ve belirsizlik sanayi faaliyetlerini ve tüketici ekonomisini felce uğratıyor.” ifadeleri yer aldı.

Ekonominin neredeyse tüm sektörlerindeki şirketlerin sipariş sıkıntısından yakındığını yer verilen raporda, “Almanya'da ekonomi politikasının gidişatı ve jeopolitik ortama ilişkin büyük bir belirsizlik söz konusu olduğundan, satın alma gücünün yeniden güçlenmesine ve faiz oranlarının düşmesine rağmen iç talep zayıf kalmıştır.” denildi.

"Şirketler de yatırım yapma konusunda isteksiz"

Ifo İş Döngüsü Araştırma ve Ekonomik Tahmin Müdürü Timo Wollmershaeuser, konuya ilişkin değerlendirmesinde, “Alman ekonomisi yerinde sayıyor. Satın alma gücündeki toparlanmaya rağmen tüketici duyarlılığı düşük kalmaya devam ediyor ve şirketler de yatırım yapma konusunda isteksiz.” ifadelerini kullandı.

Wollmershaeuser, güvenilir bir ekonomi politikasının güven oluşturmak ve yatırımları teşvik etmek için hayati önem taşıdığını belirterek, “Şirketler, özellikle de sanayideki yapısal değişimin oluşturduğu mevcut zorluklar göz önüne alındığında, planlama kesinliğine ihtiyaç duyuyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Alman ekonomisi büyümede zorluk çekiyor

Alman ekonomisi, bölgedeki diğer ülkelere oranla daha büyük bir rol oynayan imalat sektöründeki kalıcı zayıflık nedeniyle kırılganlığını koruyor. Ekonomi, 2024'ün tamamında bir önceki yıla göre yüzde 0,2 geriledi. Çin ile artan rekabet ve yapısal sorunların ekonomiyi frenlemesiyle art arda ikinci yıl küçülme yaşandı. Ekonomi, 2023'te yüzde 0,3 daralmıştı.

Almanya Merkez Bankasının (Bundesbank) ekonomiye ilişkin 24 Şubat'ta yayımlanan raporunda, kurulacak koalisyon hükümetinin zorlu ekonomik ortamda göreve başlayacağına işaret edilerek, temel eğilim açısından Alman ekonomisinin, durgunluk içinde sıkışıp kalmaya devam ettiği aktarılmıştı.

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