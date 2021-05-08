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Dünya

İdlibli grafiti sanatçısı Aziz'den Filistin halkına destek

Suriyeli grafiti sanatçısı Aziz Esmer, İsrail güçleri tarafından ibadet ettikleri sırada saldırıya uğrayan Filistinlilere destek için İdlib'deki bir duvara Mescid-i Aksa'yı resmetti.

Ahmet Karaahmet,Mehmet Burak Karacaoğlu   | 08.05.2021
İdlibli grafiti sanatçısı Aziz'den Filistin halkına destek

İdlib

Dünya çapında yaşanan önemli olayları İdlib'deki yıkılan binaların duvarlarına çizerek anlatmasıyla bilinen İdlibli Esmer, bu kez de İsrail güçlerinin Filistinlilere yönelik son saldırısını ele aldı.

Esmer, İdlib'in Binniş bölgesinde Esed rejimi güçlerinin saldırısında enkaza dönüşen bir evin duvarına Mescid-i Aksa'yı resmederek Filistin halkına sevgisini ve desteğini gösterdi.

Grafiti sanatçısı Esmer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Filistin halkıyla acımız ve yaramız birdir. İdlib halkı olarak Şeyh Cerrah mahallesindeki sivillerin zorla evlerinden edilmesi acısını tattık. İsrail'e karşıyız. Biz İsrail'i, Filistin topraklarını gasbeden olarak biliyoruz." dedi.

Filistin davasının ahlaki ve insani açıdan önemli olduğunu belirten Esmer, "Mescid-i Aksa simgemizdir. Filistin davası ve Suriye devrimi ana davamızdır." diye konuştu.

İsrail polisinin, dün, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinlilere yönelik saldırılarında en az 205 kişi yaralanmıştı.

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