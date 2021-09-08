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Dünya

İdlib'deki sağlık merkezine düzenlenen saldırıda bir kişi öldü, bir çocuk yaralandı

Suriye'de Beşşar Esed rejim güçlerinin ateşkesi ihlal ederek, İdlib'in güneyinde sağlık merkezine gerçekleştirdiği saldırıda bir kadın yaşamını yitirdi, bir çocuk yaralandı.

Ahmet Karaahmet, Mehmet Burak Karacaoğlu   | 08.09.2021
İdlib'deki sağlık merkezine düzenlenen saldırıda bir kişi öldü, bir çocuk yaralandı Fotoğraf: İzzeddin Kasım/AA

İdlib

İdlib'in güneybatısındaki Kefrenbil beldesinde konuşlu Esed rejimi ordusuyla İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçleri, İdlib'in güneyinde Miryen köyündeki sağlık merkezini karadan karaya atış yapılan silahlarla hedef aldı.

Saldırıda bir kadın hayatını kaybetti, bir çocuk yaralandı, sağlık merkezi ise kullanılmaz hale geldi.

İdlib'deki durum

Türkiye, Rusya ve İran arasında 4-5 Mayıs 2017'de gerçekleşen Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu.

Ancak rejim ve İran destekli teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi. Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için Soçi'de ek mutabakata vardı.

Rusya ve rejim güçleri, Mayıs 2019'da tüm bölgeyi ele geçirmek için operasyonlara başladı ve İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içinde çok sayıda büyük yerleşimi ele geçirdi.

Son olarak Türkiye ve Rusya arasında 5 Mart 2020'de Moskova'da yeni bir mutabakat sağlandı.

Rejim güçlerinin zaman zaman ihlal ettiği ateşkes büyük ölçüde korunuyor. 2017-2020 döneminde yaklaşık 2 milyon sivil, Rusya ve rejim güçlerinin saldırılarında Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı

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