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Dünya

İdlib'deki çadır kamplarında yaşayan siviller, Kurban Bayramı'nı buruk karşıladı

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde, zorla yerinden edilerek çadırlarda yaşamak zorunda bırakılan siviller, bir Kurban Bayramı'nı daha evlerinden uzakta karşıladı.

Ahmet Karaahmet  | 16.06.2024 - Güncelleme : 16.06.2024
İdlib'deki çadır kamplarında yaşayan siviller, Kurban Bayramı'nı buruk karşıladı Fotoğraf: İzettin Kasım/AA

İdlib

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçisi Rusya'nın saldırılarından kaçarak İdlib kırsalında çadır kapmalarına yerleşen yerinden edilmiş siviller bu bayramı da evlerinin hasretiyle geçiriyor.

Çadır kamplarda yaşayan yüz binlerce sivil, bayram namazı için camilere akın etti.

Çadır kamp sakinlerinden Abdüsselam el-Yusuf, AA muhabirine, her ne kadar kamplarda kalıyor olsalar da bayramın mutluluğunu yaşamak istediklerini söyledi.

Yerinden edilmeden önce bayramın tadının köylerinde daha farklı ve güzel olduğunu kaydeden Yusuf, "Kurban Bayramı'nı kutluyoruz. Bir İslam topluluğu mensubu olarak Gazze'de yaşanan katliam, çilemize derin bir üzüntü kattı." dedi.

Dünyadaki tüm insanlığa çağrıda bulunan Yusuf, "Katliamların durması için dua ediyoruz. Her şeye rağmen tüm Müslümanlar, Kurban Bayramı'n sevincini yaşamalı." diye konuştu.

Esed rejim güçlerinin saldırıları sonucu 2019'da zorla yerinden edilen Yusuf, "Bayramda, kendi köyünde oturup mutlu olmak başka, zorla yerinden edilmiş şekilde çadırda oturmak başka." ifadesini kullandı.

10 yaşındaki Nur Sultan da bayramın kutlanması ve kurbanın kesilmesi gerektiğini söyleyerek, bayramı kutlamak için evlerine dönmek istediğini dile getirdi.

Gazze'ye yapılan bombardımanım durması gerektiğini belirten Sultan, "Bayram güzel değil çünkü köyümde değiliz, çadırlarda yaşıyoruz." dedi.

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