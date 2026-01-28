Dolar
Dünya

ICE görevlilerinin Ekvador'un Minneapolis'teki konsolosluğuna girmesi engellendi

Ekvador Dışişleri Bakanlığı, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) görevlilerinin Ekvador'un Minneapolis'teki konsolosluğuna girmeye çalıştığını ancak konsolosluk personeli tarafından içeri alınmadığını açıkladı.

Aybüke İnal Kamacı  | 28.01.2026 - Güncelleme : 28.01.2026
ICE görevlilerinin Ekvador'un Minneapolis'teki konsolosluğuna girmesi engellendi

Ankara

Washington Post gazetesine göre, Ekvador Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ICE görevlilerinin yerel saatle yaklaşık 11.00'de binaya girmeye çalıştıkları belirtildi.

Konsolosluk yetkililerinin acil durum protokollerini devreye soktuğuna ve o sırada konsoloslukta bulunan Ekvador vatandaşlarının korunmasının sağlandığına işaret edilen açıklamada, ICE görevlilerinin girişinin engellendiği aktarıldı.

Açıklamada, bu tür eylemlerin tekrarlanmaması için ABD'nin Quito Büyükelçiliğine bir protesto notası gönderildiği kaydedildi.

Öte yandan, Minneapolis Kent Konseyi Başkanı Elliott Payne, ICE görevlilerinin konsolosluk binasının yakınında protestocuların sıkça gittiği bir kahve dükkanına girdiğini ve "Geri döneceğiz ve hepinizi gözaltına alacağız." diyerek tehdit ettiğini söyledi.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı ise konuya ilişkin bir açıklama yapmadı.

Bu arada, Ekvador'daki birçok medya kuruluşunun paylaştığı ve internette yayılan görüntülerde, bir konsolosluk çalışanının ICE görevlileri yaklaşırken kapıya koşup girişleri engellediği ve "Burası Ekvador Konsolosluğu içeri giremezsiniz." dediği duyuluyor.

Uluslararası hukuka göre, kolluk kuvvetlerinin konsolos ya da büyükelçinin izni olmaksızın yabancı ülkelere ait konsolosluk ya da büyükelçiliklere girmesi yasak ancak yangın gibi bazı hayati acil durumlarda istisnai durumlar söz konusu olabiliyor.

Minnesota'daki olaylar

Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) görevlileri, 7 Ocak'ta da göçmenlere yönelik operasyonları sırasında 37 yaşındaki Amerikalı Renee Nicole Macklin Good adlı ABD vatandaşı kadını aracında silahla öldürmüştü.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, bu kişinin ICE memurlarını "ezmeye çalıştığını ve aracıyla onlara çarptığını" öne sürmüştü.

Minneapolis'teki protestolar sırasında 24 Ocak'ta bir kişi daha ICE ekiplerince gözaltına alınmaya çalışılırken vurulmuştu.

Yetkililer, 37 yaşındaki kurbanın Alex Jeffrey Pretti adlı Amerikalı bir hemşire olduğunu ve olaylar esnasında yanında bir silah bulundurduğunu açıklamıştı.

