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Dünya

Husiler, ABD'nin Yemen'in orta kesimindeki Beyda iline 3 hava saldırısı düzenlediğini açıkladı

Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD'nin Yemen'in orta kesimindeki Beyda ilinde bir hükümet kompleksine 3 hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Raşa Evrensel, Ali Semerci  | 17.04.2025 - Güncelleme : 17.04.2025
Husiler, ABD'nin Yemen'in orta kesimindeki Beyda iline 3 hava saldırısı düzenlediğini açıkladı Fotoğraf: Mohammed Hamoud/AA

İstanbul

Husilere ait el-Mesire televizyonunun internet sitesinde yayınlanan haberinde, konuya ilişkin bilgi verildi.

Haberde, ABD'nin, Beyda ilinde bir hükümet kompleksine 3 hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Saldırıda can kaybı ve hasara dair herhangi bir bilgi verilmedi.

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Yemen'e hava saldırıları

Husiler, 7 Mart'ta yaptıkları açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre tanıdıklarını, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump ise Truth Social platformundan 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini belirtmişti.

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi de ABD'ye ait uçak ve savaş gemilerinin Husilerin hedefi olacağını belirterek saldırılarını sürdürdüğü sürece deniz seferlerindeki engellemelerin Washington'ı da kapsayacağını söylemişti.

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