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Dünya

Husiler: ABD'nin düzenlediği hava saldırısında Hudeyde'deki demir fabrikası tamamen yıkıldı

Yemen’deki İran destekli Husiler, ABD'nin, Yemen'in batısındaki Hudeyde vilayetinin Bacil ilçesinde bulunan "El-Hubaşi" demir fabrikasını bir dizi hava saldırısıyla hedef aldığını ve fabrikanın tamamen yıkıldığını duyurdu.

Hamdı Yılmaz, Ömer Erdem  | 17.03.2025 - Güncelleme : 17.03.2025
Husiler: ABD'nin düzenlediği hava saldırısında Hudeyde'deki demir fabrikası tamamen yıkıldı

İSTANBUL

Husilere bağlı El-Mesira televizyonunun "son dakika" olarak geçtiği haberine göre, ABD'nin düzenlediği saldırılar, fabrikanın tamamen yerle bir olmasına neden oldu.

Ancak saldırıyla ilgili daha fazla ayrıntı verilmedi.

Husiler, 7 Mart'ta yaptığı açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre tanıdığını, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacağını belirtmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social platformu hesabından 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini duyurmuştu.

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, yaptığı açıklamada, ABD'nin (Yemen'e) düzenlediği yeni saldırının askeri güçlerini daha da fazla geliştirmeye katkı sağlayacağını ifade etmiş, gerginliğin tırmandırılmasına aynı şekilde gerginliği tırmandırarak karşılık vereceklerini kaydetmişti.

ABD'ye ait uçak ve savaş gemilerinin Husilerin hedefi olacağını belirten Husi, saldırıları sürdürdüğü sürece deniz seferlerindeki engellemelerin Washington'u da kapsayacağını ifade etmişti.

İran destekli Husiler, ABD ile İngiltere'nin, aralarında başkent Sana'nın da bulunduğu bazı kentlere düzenlediği hava saldırılarında 53 kişinin öldüğünü, 98 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

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