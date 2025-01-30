Dolar
35.76
Euro
37.34
Altın
2,794.55
ETH/USDT
3,257.80
BTC/USDT
105,066.00
BIST 100
10,082.10
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, MÜSİAD Ankara 26. Olağan Genel Kurulu'nda konuşuyor
logo
Dünya

Humus'ta devrik Esed rejiminin uyuşturucu depolarından biri daha ortaya çıkarıldı

Suriye'de geçici hükümete bağlı Genel Güvenlik İdaresi güçleri, devrik Beşşar Esed rejiminin Humus ilinde bulunan uyuşturucu depolarından birini daha ortaya çıkardı.

Ahmet Karaahmet, Dilara Karataş  | 30.01.2025 - Güncelleme : 30.01.2025
Humus'ta devrik Esed rejiminin uyuşturucu depolarından biri daha ortaya çıkarıldı Fotoğraf: Ebru Bekir Saka - AA

Humus

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından ülkedeki uyuşturucu üretim merkezleri ve depoları gün yüzüne çıkarılıyor.

Alınan ihbar üzerine harekete geçen geçici hükümete bağlı birlikler, Humus ilinin Zehra Mahallesi'nde uyuşturucu madde üretilen ve paketlenen bir depoyu daha tespit etti.

AA ekibi depoyu görüntüledi. Kayıtlarda, depoda captagon tipi uyuşturucular bulunduğu görülüyor.

Rejim uyuşturucu ticaretinden milyarlarca dolar elde ediyordu

Devrik rejim, en büyük gelir kaynaklarından biri olan uyuşturucu ticaretinden milyarlarca dolar elde etti.

Mahir Esed'in başında olduğu uyuşturucu üretim ve kaçakçılık ağı, Suriye içinde üretilen maddeleri büyük ölçüde Lübnan üzerinden bölge ülkelerine ve dünyaya sevk etti.

İngiliz hükümetinin tahminlerine göre Esed, captagonda küresel üretimin yüzde 80'inden sorumluydu. Küresel captagon ticaretinin yıllık değerinin 10 milyar doları bulduğu, devrilen Esed ailesinin yıllık karının ise 2,4 milyar dolara yaklaştığı tahmin ediliyor.

AA ekibi, 18 Ocak'ta da Suriye'de devrik Beşşar Esed rejiminin Lazkiye ilindeki limanda bulunan ve Genel Güvenlik İdaresi güçleri tarafından ele geçirilen en büyük uyuşturucu depolarından birine ulaşarak, depoyu, tırlar dolusu uyuşturucu maddeyi ve bunların gizlendiği eşyaları görüntülemişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MGK Genel Sekreteri Hacımüftüoğlu'nu kabul etti
Kilis'te 2 bin 156 bağımsız bölüm depremzedelere teslim edildi
Dışişleri Bakanı Fidan, Hollandalı mevkidaşı Veldkamp ile telefonda görüştü
Mehmetçik'in Aden Körfezi'ndeki görev süresi uzatılıyor
Gazze için hazırlanan 24 ton gıda malzemesi Ürdün'e ulaştırıldı

Benzer haberler

Dışişleri Bakanı Fidan, Hollandalı mevkidaşı Veldkamp ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Hollandalı mevkidaşı Veldkamp ile telefonda görüştü

Humus'ta devrik Esed rejiminin uyuşturucu depolarından biri daha ortaya çıkarıldı

Katar Emiri Şeyh Al Sani Suriye'de temaslarda bulunuyor

Elektrikte sübvansiyonun kaldırılması konut abonelerinin yüzde 3'ünü etkileyecek

Elektrikte sübvansiyonun kaldırılması konut abonelerinin yüzde 3'ünü etkileyecek
Suriye'de yeni yönetimin lideri Ahmed Şara geçiş döneminin cumhurbaşkanı ilan edildi

Suriye'de yeni yönetimin lideri Ahmed Şara geçiş döneminin cumhurbaşkanı ilan edildi
Suriye'de Türk ve Katarlı yardım kuruluşlarının inşa ettiği 10 bin kişilik "Umut Şehri" açıldı

Suriye'de Türk ve Katarlı yardım kuruluşlarının inşa ettiği 10 bin kişilik "Umut Şehri" açıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet