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Dünya

Hong Kong'da konser sahnesinde dev ekranın düşmesi sonucu 2 sanatçı yaralandı

Hong Kong'da dün gece düzenlenen canlı performans sırasında dev TV ekranının düşmesi sonucu iki sanatçı yaralandı.

Mehmet Alaca   | 29.07.2022
Hong Kong'da konser sahnesinde dev ekranın düşmesi sonucu 2 sanatçı yaralandı

Ankara

Hong Kong Free Press tarafından paylaşılan video görüntülerde, Hong Kong Coliseum'da sahnenin üzerinde asılı olan ekranın Hong Konglu Mirror adlı grubun iki üyesinin üzerine düştüğü yer alıyor.

Queen Elizabeth Hastanesi'ne kaldırılan yaralı dansçılardan birinin durumunun ağır olduğu ve yoğun bakıma alındığı belirtildi.

Music Nation ve MakerVille tarafından organize edilen konser iptal edilirken, kazanın nedeninin araştırılacağı bildirildi.

Organizatörlerden yapılan ortak açıklamada, izleyicilere ve olaydan etkilenen kişilere verilen rahatsızlıktan duyulan derin üzüntü bildirildi.

İlk soruşturmaya göre bir kablonun kopması nedeniyle kazanın yaşandığını kaydeden yetkililer, kapsamlı raporun birkaç hafta içinde çıkacağını ifade etti.

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