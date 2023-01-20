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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Hollanda'dan Ukrayna'ya patriot hava savunma sistemi ve füze desteği

Hollanda hükümeti, Ukrayna'ya patriot hava savunma sisteminin iki fırlatıcısını ve bir dizi füze gönderecek.

Abdullah Aşıran   | 20.01.2023
Hollanda'dan Ukrayna'ya patriot hava savunma sistemi ve füze desteği

Rotterdam

Hollanda Savunma Bakanı Kajsa Ollongren, yaptığı yazılı açıklamada, Hollanda'nın ABD ve Almanya ile işbirliği yaparak patriot hava savunma sistemi projesine destek vereceğini belirtti.

Ollongren, ülkesinin Ukrayna'ya iki hava savunma sistemi fırlatıcısı ve bir dizi füze tedarik edeceğini, 65 Hollanda askerinin Ukraynalı askerlere patriot hava savunma sistemlerine ilişkin eğitim vereceğini aktardı.

Hollanda hükümetinin Ukrayna'yı desteklemeye devam etme kararının Rusya'ya karşı siyasi bir işaret olduğuna vurgu yapan Ollongren, yapılan destek ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin çağrısına yanıt verdiklerini kaydetti.

ABD Başkanı Joe Biden ile Beyaz Saray'da 17 Ocak'ta bir araya gelen Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Rusya'nın Ukrayna'daki saldırılarını kınayarak, Ukrayna'ya hava savunma sistemi desteği sağlama niyetinde olduklarını söylemişti.

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