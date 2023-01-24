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Dünya

Hollanda'dan gönderilecek sekiz F-35 uçağının ay sonunda Polonya'da olması bekleniyor

Hollanda'dan Polonya'ya gönderilecek sekiz F-35 savaş uçağının ocak sonunda ülkeye ulaşacağı belirtiliyor.

Murat Temizer   | 24.01.2023
Hollanda'dan gönderilecek sekiz F-35 uçağının ay sonunda Polonya'da olması bekleniyor

Varşova

Polonya devlet ajansı PAP'ın haberine göre, söz konusu uçaklar NATO'nun doğu kanadını kuvvetlendirmek için kullanılacak.

Hollanda Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait sekiz F-35 savaş uçağının ocak sonunda Polonya'ya ulaşması bekleniyor.

Buna göre, NATO'nun doğu hava sahasını gözlemlemek için dört savaş uçağı kullanılacak. Diğer dört F-35'in de eğitim programında yer alması planlanıyor.

Söz konusu uçakların, Portekiz, Türkiye ve İtalya gibi müttefiklerin uçaklarının bulunduğu Polonya'nın kuzeyindeki Malbork'taki 22. Taktik Hava Üssü'ne konuşlandırılacağı belirtildi.

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