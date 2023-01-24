Hollanda'dan gönderilecek sekiz F-35 uçağının ay sonunda Polonya'da olması bekleniyor
Hollanda'dan Polonya'ya gönderilecek sekiz F-35 savaş uçağının ocak sonunda ülkeye ulaşacağı belirtiliyor.
Varşova
Polonya devlet ajansı PAP'ın haberine göre, söz konusu uçaklar NATO'nun doğu kanadını kuvvetlendirmek için kullanılacak.
Hollanda Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait sekiz F-35 savaş uçağının ocak sonunda Polonya'ya ulaşması bekleniyor.
Buna göre, NATO'nun doğu hava sahasını gözlemlemek için dört savaş uçağı kullanılacak. Diğer dört F-35'in de eğitim programında yer alması planlanıyor.
Söz konusu uçakların, Portekiz, Türkiye ve İtalya gibi müttefiklerin uçaklarının bulunduğu Polonya'nın kuzeyindeki Malbork'taki 22. Taktik Hava Üssü'ne konuşlandırılacağı belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.