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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Hollanda'da tren istasyonlarında Filistin'e destek için oturma eylemleri yapıldı

Hollanda'nın farklı kentlerindeki 13 tren istasyonunda, Filistin'e destek için oturma eylemleri düzenlendi.

Abdullah Aşıran  | 07.12.2023 - Güncelleme : 07.12.2023
Hollanda'da tren istasyonlarında Filistin'e destek için oturma eylemleri yapıldı

Rotterdam

Ülkenin en büyük kentlerinden Rotterdam'daki merkez tren istasyonunda toplanan göstericiler, Filistin bayrakları taşıyarak "ateşkes" çağrısı yaptı.

Eylemciler, İsrail'e destek verdiği gerekçesiyle Hollanda hükümetine tepki gösterdi.

Ellerinde “Soykırımı durdur”, “Öldürmeyi durdur” ve “Şimdi ateşkes” yazılı dövizler taşıyan göstericiler, "Nehirden denize kadar, Filistin özgür olacak", “Gazze ağlama, Filistin hiç bir zaman ölmeyecek” ve “Hollanda utanç verici, ellerin kanlı” sloganları attı.

Hollandalı gösterici Els Verplanke, AA muhabirine, istasyonda yaptığı oturma eylemi ile en azından tarafını belli ettiğini söyledi.

Verplanke, "Yapabileceğim tek şey bu. Aslında kendimi biraz güçsüz hissediyorum. En çok üzüldüğüm şey insanların hala meşru müdafaa olduğunu söylemesi. Bu kesinlikle meşru müdafaa değil. Bu sadece etnik temizliktir. Bana göre bu, mümkün olduğu kadar çok sayıda Filistinliyi Gazze'den çıkarmaya yönelik gerçekten kasıtlı bir girişim. Ben bundan korkuyorum.” dedi.

Hollanda hükümetinin İsrail’e karşı tutumunu değiştirmesini umduğunu belirten Verplanke, “Korkarım ki bu olmayacak. Çünkü biz (Hollanda) İsrail yanlısıyız. Ve bu beni yıllardır çok üzüyor.” ifadesini kullandı.

Hollanda’nın birçok kentinde Gazze’de yaşananlara dikkati çekmek için istasyonlarda oturma eylemi yaptıklarını ifade eden Benji de Levie de “Bombalamalar durana kadar devam edeceğiz. Ateşkes olana kadar. Çözüme doğru ilk adım olarak.” diye konuştu.

"Bebeklerin, çocukların, masum insanların öldürülmesine son verin"

Levie, oturma eylemlerinin birçok kentte yapıldığına dikkat çekerek, “Bazen çok kişiyle, bazen az kişiyle. Büyükşehirlerde de yapılıyor, küçük kasabalarda da. Gazze'de yaşanan adaletsizlikleri oradan geçen insanlara anlatmak için mümkün olduğunca çok yerde buluşuyoruz. Gazze'de katliam, ölüm ve yıkım var.” dedi.

Hollanda hükümetine açık bir mesajı olduğunu anlatan Levie, “Artık savaşı sonlandırın. Savaşı durdurmak için elinizden geleni yapın. Aslında artık İsrail'e destek vermeyin. Uçak, uçak parçaları yok, ekonomik destek vermeyin. Bu işi düzeltene kadar boykot edin.” ifadesini kullandı.

Soyadını vermek istemeyen Christine de Gazze'nin bombalanmasına ve Batı Şeria’nın işgaline karşı olduğu için oturma eylemine katıldığını belirterek, bebeklerin, çocukların, masum insanların öldürülmesine son verilmesi gerektiğini vurguladı.

Christine, İsrail’in Gazze’ye saldırısının durdurması gerektiğini dile getirdi.

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