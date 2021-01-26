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Dünya

Hollanda'da sokağa çıkma kısıtlamalarına karşı düzenlenen protestolarda olaylar çıktı

Hollanda'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için uygulanan tedbirler ve sokağa çıkma kısıtlamaları protesto edildi.

Abdullah Aşıran   | 26.01.2021
Hollanda'da sokağa çıkma kısıtlamalarına karşı düzenlenen protestolarda olaylar çıktı

Rotterdam

Yerel basında çıkan haberde, farklı kentlerde Kovid-19 tedbirlerini protesto etmek için bir araya gelen yüzlerce kişinin taşkınlık çıkardığı belirtildi.

Protestoların sokağa çıkma kısıtlamalarının başladığı geçen hafta cumartesi gününden beri devam ettiği, bu akşam yapılan protestolarda 70 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.

Rotterdam'da 20 kişi gözaltına alındı

Rotterdam'ın güneyinde yapılan protestoda polise havai fişek ve taşlarla saldıran eylemciler mağazaları yağmaladı. Polis bürosuna havai fişeklerle saldırı düzenlendi.

Polis göstericilere polis köpekleri ve tazyikli su ile müdahale etti.

Amsterdam, Haarlem, Geleen, Helmond, Zwolle, Amersfoort, Den Bosch ve Tilburg kentlerinde de benzer olaylar yaşandı, arabalar yakıldı.

Kovid-19 salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında 23 Ocak'ta, ülke genelinde 21.00-04.30 saatlerinde sokağa çıkma kısıtlaması başlatılmıştı.

Aynı gece Urk kentinde çıkan olaylarda koronavirüs test merkezi ateşe verilmişti.

24 Ocak'ta ise Amsterdam, Lahey ve Eindhoven başta olmak üzere 14 kentte benzer olaylar yaşanmış ve yüzlerce kişi gözaltına alınmıştı.

Hollanda Polis Derneği yaptığı açıklamada, 40 yıldır bu denli şiddetli protestoların yaşanmadığını bildirmişti.


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