Hollanda'da, İsrail saldırılarında ölen Filistinli çocuklar için anma etkinliği yapıldı
Hollanda'nın Leiden kentinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında öldürülen Filistinli çocuklar için bir kez daha anma etkinliği düzenlendi.
Amsterdam
Bir Zeytin Ağacı Dik Vakfı tarafından Leiden’daki Beestenpark Meydanı'nda organize edilen etkinlikte, Gazze’de İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden binlerce çocuk anıldı.
Öldürülen çocuklara dikkati çekmek amacıyla meydana binlerce çocuk ayakkabısı bırakıldı; ardından, çocukların adları ve öldürüldükleri yaşlar tek tek okundu.
Gönüllüler, meydandan geçenlere Gazze'de yaşananları anlatan broşürler dağıttı, bilgilendirme yaptı.
Bir Zeytin Ağacı Dik Vakfı Yöneticisi Esther van der Most, AA muhabirine, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında ölen Filistinli çocuklar için on birinci kez anma töreni düzenlediklerini söyledi.
"Bu bir soykırımdır"
Van der Most, "18 aydır Gazze'de Filistinlilerin katledildiği gerçeğine dikkat çekmek amacıyla buradayız. Her geçen gün daha fazla çocuk ölüyor. Çocuklar uzuvlarını, evlerini, ebeveynlerini ve her şeylerini kaybediyor." dedi.
Etkinlikte ayrıca Hollanda hükümetine de mesaj vermek istediklerini belirten van der Most, "Filistinlilerin yaşama hakkının olmadığı şey nedir? Yaşama hakları var ama neden verilmiyor? Buna son verilmesi gerekiyor. Bunu (soykırımı) durdurun, çünkü böyle bir şey olamaz. Bu bir soykırımdır. Soykırım durdurulmalıdır. Bir ülke olarak bunu durdurmakla yükümlüsünüz, desteklemekle değil." ifadesini kullandı.
Van der Most, meydanda binlerce ayakkabı olduğunu ifade ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"İnsanlar çoğu zaman hiçbir şey yapamayacakları fikrine kapılıyor. Ama yapabileceğimiz o kadar çok şey var ki. Bunu hep birlikte yaparsak etki yaratırız ve soykırım biter. Sadece herkesin kendini güçsüz hissetmemesini umuyorum. İnsan olarak sizin de bir sesiniz var. Birlikte çok şey başarabiliriz. Aslında insanları güçsüz kalmamaya, güçlerini kullanmaya ve harekete geçmeye davet ediyorum."
Uluslararası toplumun da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına sessiz kaldığına dikkati çeken van der Most, "Soykırımı durdurun, işgali durdurun, Filistinliler özgür olsun, güvende olsunlar. Başka söyleyecek bir şeyim yok." dedi.
Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'ye şiddetli saldırıları yeniden başlattı
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.
İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 1574 Filistinli hayatını kaybetti, 4 bin 115 kişi yaralandı.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 50 bin 944’e yaralıların sayısı 116 bin 156’ya yükseldi.
Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.
Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını" açıkladı.
İsrail'in Gazze'ye saldırıları, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü'nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde başlatması dikkati çekti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.