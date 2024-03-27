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Dünya

Hollanda'da ırkçı PEGIDA lideri, Kur'an-ı Kerim'e hakaretten gözaltına alındı

Hollanda’da ırkçı ve aşırı sağcı Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar (PEGIDA) hareketi lideri Edwin Wagensveld, Kur’an-ı Kerim’e hakaretten gözaltına alındı.

Abdullah Aşıran  | 27.03.2024 - Güncelleme : 27.03.2024
Hollanda'da ırkçı PEGIDA lideri, Kur'an-ı Kerim'e hakaretten gözaltına alındı

Rotterdam

Hollanda polisinden yapılan yazılı açıklamada, Wagensveld’in Kur’an-ı Kerim’i köpek tasmasına takarak salladığı ve yerlerde sürüklediği belirtildi.

Açıklamada, Wagensveld’in yaptığı eylem ile geçen hafta Arnhem Belediyesi tarafından Kur’an-ı Kerim’e hakaret nedeniyle kendisi için konulan eylem yasağını çiğnediği ve bu nedenle mahkemede gözaltına alındığı ifade edildi.

Arnhem kentine giriş yasağı bulunan Wagensveld’in, mahkemeye gelmesinin istisnai bir durum olduğu belirtilen açıklamada, yaptığı diğer eylemlerin bunu kapsamadığı kaydedildi.

Arnhem Belediyesi geçen hafta, Wagensveld’in 23 Mart'ta planladığı Kur’an-ı Kerim yakma eylemini kamu düzeninin bozulması ve tehlikeye girmesi nedeniyle yasaklamıştı.

Wagensveld’in sosyal medya hesabından, yasağa rağmen kente gelip eylemi gerçekleştireceğini paylaşması üzerine Arnhem Belediyesi kendisine 6 aylığına bölgeye giriş yasağı getirmişti.

Yasağa itiraz eden Wagensveld, bugün duruşma için Arnhem Mahkemesine gelmişti.

Wagensveld’in Arnhem kentinde 13 Ocak’ta planladığı Kur'an-ı Kerim yakma eylemine müdahale eden grup ile polis arasında arbede çıkmıştı.

Hollanda'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik provokasyonlar

Wagensveld’in 2022 ve 2023 yılında ülkedeki farklı kentlerde Kur'an'a karşı yaptığı saldırı eylemlerinde, kamu düzeni ve güvenliğiyle ilgili düzenlemeye göre kamusal alanda ateş yakmanın yasak olması nedeniyle Kur'an-ı Kerim'i yakması durumunda polisin müdahale edeceği bildirilmişti.

PEGIDA hareketi lideri Wagensveld, geçen yıl 22 Ocak’ta Lahey kentinde geçici Hollanda parlamento binası önünde polis korumasında, 13 Şubat’ta ise Utrecht kentinde tek başına yaptığı gösteride Kur'an-ı Kerim yırtmıştı.

Benzer şekilde 22 Ekim 2022'de Rotterdam'da Kur'an-ı Kerim yakmayı planlayan PEGİDA'nın eylemi, Wagensveld'in gözaltına alınmasıyla başlamadan bitmişti.

Rotterdam'daki gösterinin planlandığı yerde toplanan Müslüman gruplar, PEGIDA'nın Kur'an-ı Kerim yakacağını açıklamasına rağmen gösterisinin yasaklanmaması nedeniyle karşıt gösteri düzenlemişti.

Gözaltına alındıktan sonra aynı gün salınan Wagensveld, ertesi gün Lahey kentinde benzer bir eylem gerçekleştirmek istemiş fakat polis, gösteri kurallarına uymadığı gerekçesiyle Wagensveld'i yine gözaltına almıştı.

Wagensveld, geçen yıl 18 Ağustos ve 23 Eylül’de ise Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yırtmıştı.

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