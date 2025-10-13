Dolar
41.79
Euro
48.39
Altın
4,103.16
ETH/USDT
4,220.30
BTC/USDT
115,149.00
BIST 100
10,556.18
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Hollanda'da ASALA'nın şehit ettiği Ahmet Benler, Lahey ve Marmaris'te anıldı

Hollanda'nın Lahey kentinde 12 Ekim 1979'da terör örgütü ASALA tarafından şehit edilen o tarihteki Lahey Büyükelçisi merhum Özdemir Benler'in oğlu Ahmet Benler anısına Lahey Büyükelçiliği ile Marmaris'te eş zamanlı anma töreni düzenlendi.

Muhammet İkbal Arslan  | 13.10.2025 - Güncelleme : 13.10.2025
Hollanda'da ASALA'nın şehit ettiği Ahmet Benler, Lahey ve Marmaris'te anıldı Fotoğraf: Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliği

Lahey

Lahey Büyükelçiliği ile şehidin adına ailesi tarafından Marmaris'te yaptırılan Şehit Ahmet Benler İlkokulu ortaklığında eş zamanlı tören yapıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Büyükelçilikten de takip edilen okuldaki tören bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, burada yaptığı konuşmada, "Ahmet Benler'in adını taşıyan bu okulun her öğrencisi, onun temsil ettiği değerlere sahip çıkmanın bilinciyle yetişmektedir." ifadelerini kullandı.

Törende, Şehit Ahmet Benler İlkokulu'nun öğretmenleri ile öğrencileri tarafından konuşmalar yapıldı.

Şehit Ahmet Benler adına okulun bahçesine fidan dikildikten sonra okulun köşesine de karanfil bırakıldı.

"Ahmet Benler'in tek suçu ülkesini temsil eden bir büyükelçinin evladı olmasıydı"

Lahey Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, büyükelçilik konutundaki törende yaptığı konuşmada, Ahmet Benler'in bir Türk Büyükelçisinin oğlu olduğu için şehit edildiğini belirterek, o dönem büyük bölümü müttefik Batı ülkelerinde yaşanan Türk diplomatlarına yönelik terör eylemlerinin bugüne dair dersler içerdiğine dikkati çekti.

Yazgan, şunları kaydetti:

"Bugün burada, 46 yıl önce Lahey'de işlenen menfur bir saldırının kurbanı olan Ahmet Benler'i rahmetle ve saygıyla anıyoruz. Ahmet Benler'in tek suçu, Türk ve ülkesini temsil eden bir büyükelçinin evladı olmasıydı. Aradan geçen uzun yıllara rağmen bu saldırının faillerinden halen hukuk önünde hesap sorulamamış olması, bizlere adaletin tecelli etmesi yönündeki evrensel sorumluluğu bir kez daha hatırlatmaktadır."

Ahmet Benler ve tüm şehitlerin hatırasını yaşatarak, onların temsil ettiği kararlılığı, adalet duygusunu ve ülkesine bağlılık bilincini geleceğe taşımaya devam ettiklerinin altını çizen Yazgan, burada sergiledikleri birlik ve saygının, bu hafızayı diri tutmanın ve yeni nesillere aktarmanın en anlamlı ifadesi olduğunu vurguladı.

Yazgan, "Türk milletinin tarihinde utanacağı hiçbir konu yoktur. Gelecek nesillerin de kimseye bir borcu bulunmamaktadır." dedi.

Büyükelçilik mensupları, Lahey Büyükelçiliği duvarındaki şehit Ahmet Benler adına yaptırılan plaketin önüne birer karanfil bıraktı.

Şehit Ahmet Benler'in anısına düzenlenen bu eş zamanlı tören, Türkiye'nin yurt dışındaki diplomat ve ailelerine yönelik saldırılar karşısındaki kararlılığını bir kez daha hatırlattı.

Lahey ve Marmaris arasında kurulan bu sembolik bağ, hem iki ülke arasındaki dostluğu hem de Türk milletinin şehitlerine duyduğu vefayı temsil ediyor.

Her yıl düzenlenen bu anma programları, Türkiye'nin yurt dışında görev yapan diplomatlarının fedakarlıklarını hatırlatırken, şehitlerin isimlerinin unutulmaması ve yeni nesillere aktarılması yönündeki ortak çabayı da güçlendiriyor.

Türkiye ile dış temsilcilikler arasında eş zamanlı düzenlenen ilk ve tek tören olan ve bu sene üçüncüsü düzenlenen bu etkinlik, önceki dönem Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal'ın girişimleriyle başlatılmıştı.

Ahmet Benler, 27 yaşındayken, 12 Ekim 1979'da Lahey Büyükelçiliği'ne 100 metre mesafede arabasıyla okuluna giderken ASALA ve JCAG terör örgütlerinin üstlendiği saldırıda şehit edilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran'dan Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi'ne ilişkin paylaşım
Türkiye'nin öncülüğüyle kurulan GOFFA'nın ilk toplantısı BM Cenevre Ofisi'nde yapıldı
GITEX Global fuarı "Turcorn 100" Programı'na da destek olacak
Türk Kızılay Genel Başkanı Yılmaz: Gazze'deki delegasyon personelimiz kahramanca mücadele sergiledi
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu gençleri ve kadınları dinleyecek

Benzer haberler

Hollanda'da ASALA'nın şehit ettiği Ahmet Benler, Lahey ve Marmaris'te anıldı

Hollanda'da ASALA'nın şehit ettiği Ahmet Benler, Lahey ve Marmaris'te anıldı

UAD, İsrail'in BM kuruluşlarına yönelik kısıtlamaları hakkındaki danışma görüşünü 22 Ekim'de açıklayacak

Muğla'da sağanak ve fırtına etkili oluyor

Küresel Sumud Filosu'nda arızalanan teknedeki 7 aktivist TCG Gediz fırkateyniyle tahliye edildi

Küresel Sumud Filosu'nda arızalanan teknedeki 7 aktivist TCG Gediz fırkateyniyle tahliye edildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet