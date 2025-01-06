Dolar
35.32
Euro
36.69
Altın
2,634.16
ETH/USDT
3,693.60
BTC/USDT
100,916.00
BIST 100
10,091.60
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Hollanda'da 2024’te en çok tercih edilen erkek bebek isimlerinden "Muhammed" dördüncü sırada

Hollanda'da 2024’te erkek bebeklere verilen isimler listesinde "Muhammed" dördüncü sırada yer aldı.

Abdullah Aşıran  | 06.01.2025 - Güncelleme : 06.01.2025
Hollanda'da 2024’te en çok tercih edilen erkek bebek isimlerinden "Muhammed" dördüncü sırada

Rotterdam

Hollanda Sosyal Güvenlik Kurumu (SVB) tarafından paylaşılan verilere göre, ülkede geçen yıl yeni doğanlarda en çok tercih edilen erkek ismi 922 ile "Noah", kızlarda da 657 ile "Emma" oldu.

Farklı yazılışlarıyla beraber değerlendirildiğinde, "Muhammed" ismi ise listede 715 kez tercih edilerek, en çok verilen isimler arasında dördüncü sırayı aldı.

2023’te ikinci sırada yer alan Muhammed ismi 721 kez tercih edilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çanakkale'de fırtına nedeniyle bazı feribot seferleri iptal edildi
Bodrum'da içme suyu hattının patlamasıyla oluşan çukura düşen otomobil sürücüsü kurtarıldı
Harran Üniversitesi güz çiğdeminin yeni türünü literatüre kazandırdı
Türkiye'deki Suriyelilerin ülkelerine dönüşü sürüyor
Beyoğlu'nda bir camiden ayakkabı çalınması güvenlik kamerasında

Benzer haberler

Hollanda'da 2024’te en çok tercih edilen erkek bebek isimlerinden "Muhammed" dördüncü sırada

Hollanda'da 2024’te en çok tercih edilen erkek bebek isimlerinden "Muhammed" dördüncü sırada

Türk lirasıyla dış ticaret hacmi 2024'te 1,1 trilyon lirayı aştı

Sıcak hava balon uçuşlarında yolcu sayısı rekoru kırıldı

Çin hava yolu şirketleri 2024'te 730 milyon yolcu taşıdı

Çin hava yolu şirketleri 2024'te 730 milyon yolcu taşıdı
Bakan Şimşek: 2025 yılında da politikalarımızı uygulamaya devam edeceğiz

Bakan Şimşek: 2025 yılında da politikalarımızı uygulamaya devam edeceğiz
Enflasyon, yıllık bazda yüzde 44,38'e geriledi

Enflasyon, yıllık bazda yüzde 44,38'e geriledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet