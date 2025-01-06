Hollanda'da 2024’te en çok tercih edilen erkek bebek isimlerinden "Muhammed" dördüncü sırada
Hollanda'da 2024’te erkek bebeklere verilen isimler listesinde "Muhammed" dördüncü sırada yer aldı.
Rotterdam
Hollanda Sosyal Güvenlik Kurumu (SVB) tarafından paylaşılan verilere göre, ülkede geçen yıl yeni doğanlarda en çok tercih edilen erkek ismi 922 ile "Noah", kızlarda da 657 ile "Emma" oldu.
Farklı yazılışlarıyla beraber değerlendirildiğinde, "Muhammed" ismi ise listede 715 kez tercih edilerek, en çok verilen isimler arasında dördüncü sırayı aldı.
2023’te ikinci sırada yer alan Muhammed ismi 721 kez tercih edilmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.