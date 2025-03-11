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Dünya

Hollanda Başbakanı Schoof: Avrupa savunmasına daha fazla yatırım yapmalıyız

Hollanda Başbakanı Dick Schoof, Benelüks ülkeleri liderleriyle yaptığı görüşmede, Avrupa'nın savunma alanında daha fazla sorumluluk üstlenmesi ve yatırım yapması gerektiğini ifade etti.

Selman Aksünger  | 11.03.2025 - Güncelleme : 11.03.2025
Hollanda Başbakanı Schoof: Avrupa savunmasına daha fazla yatırım yapmalıyız

AMSTERDAM

Başbakan Schoof, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Lüksemburg Başbakanı Luc Frieden ve Belçika Başbakanı Bart De Wever ile Lüksemburg'da bir araya geldiğini belirtti.

Görüşmenin ana konusunun Ukrayna'daki savaş olduğu bilgisini veren Schoof, "Avrupa'nın bu konuda sorumluluğunu üstlenmesi gerektiği çok açık. Bu, Ukrayna'yı desteklemeye devam etmemiz gerektiği anlamına geliyor. Aynı zamanda Avrupa savunmasına ve savunma sanayisine çok daha fazla yatırım yapmamız gerekiyor." ifadesini kullandı.

Schoof, "Güvenlik ve ekonomik istikrar el ele gidiyor. Bu nedenle borçları sürdürülebilir tutmamız gerekiyor." dedi.

Liderlerle yaptığı görüşmede AB'nin rekabet gücünün artırılması konusunu da ele aldıklarını belirten Schoof, "Güçlü bir Avrupa, güçlü bir ekonomi gerektirir. Bu, Avrupa'nın geri kalanına açılan kapı olarak Benelüks için özellikle önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.

Görüşmede suçla mücadele, polis işbirliğini geliştirme ve göçle mücadele gibi sınır ötesi konuların da değerlendirildiğini belirten Schoof, "Bu çalkantılı ve belirsiz zamanlarda, güvenilir müttefiklerle yakın çalışmak çok önemlidir." ifadesini kullandı.

Çalışma ziyareti kapsamında İtalya'ya gidecek olan Schoof, İtalyan mevkidaşı Giorgia Meloni ile görüşecek.

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