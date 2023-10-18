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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Hollanda Başbakanı Rutte: "(Gazze'deki hastane saldırısı) İnsanlığın acısı tarif edilemez"

Hollanda'nın geçici hükümetinin Başbakanı Mark Rutte, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği saldırıya ilişkin "Hedef alınan el-Ehli Hastanesinden dramatik görüntüler var. İnsanlığın acısı tarif edilemez." dedi.

Abdullah Aşıran  | 18.10.2023 - Güncelleme : 18.10.2023
Hollanda Başbakanı Rutte: "(Gazze'deki hastane saldırısı) İnsanlığın acısı tarif edilemez"

Netherlands

Hollanda'nın geçici hükümetinin Başbakanı Mark Rutte, sosyal medyada hesabından, Filistin'deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlenen saldırıya ilişkin paylaşımda bulundu.

Hastaneye düzenlenen saldırının açıklığa kavuşması gerektiğini belirten Rutte, "Hedef alınan el-Ehli Hastanesinden dramatik görüntüler var. İnsanlığın acısı tarif edilemez." ifadelerini kullandı.

Gazze'ye insani ve tıbbi yardımların en kısa zamanda ulaşması için uluslararası ortaklarıyla yakın temas halinde olduklarını kaydeden Rutte, "Koşullar ne olursa olsun, bu kadar çok masum mağdurun çektiği acılar çok önemli. Düşüncelerim onlarla ve sevdikleriyle." ifadelerine yer verdi.



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