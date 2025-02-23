Hizbullah lideri Kasım, Hizbullah'ın güçlü olduğunu ve zaferin kesin olduğunu söyledi
Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, Hizbullah direnişinin güçlü olduğunu ve direnişin zaferinin kesin olduğunu belirtti.
Lebanon
Kasım, 27 Eylül ve 3 Ekim'de İsrail tarafından düzenlenen saldırılarda hayatlarını kaybeden eski Hizbullah liderleri Hasan Nasrallah ve Haşim Safiyyuddin için Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta düzenlenen cenaze töreninde konuştu.
Nasrallah’ın Filistin davasını ihya etmede büyük bir katkısı olduğunu ve Hizbullah’ın onun yolunu sürdüreceğine söyleyen Kasım, "Direniş sürüyor, sayı ve teçhizat açısından güçlü, kaçınılmaz zaferi geliyor. İsrail'in hâlâ işgal ettiği bölgelerden çekilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.
Kasım, 75 bin İsrail askerinin Hizbullah’a karşı savaşamadığını ve ilerleme sağlayamadığını belirterek, "İşgal devleti İsrail’in elindeki esirlerin serbest bırakılması için elimizden geleni yapacağız." dedi.
Hizbullah’ın İsrail ile yapılan ateşkesi kabul ettiğini ve ateşkese bağlı olduğuna dikkati çeken Kasım, "Biz anlaşmaya uyduk, İsrail uymadı ve düşmanın çekilmesi için anlaşmanın mühletinin dolmasının ardından Lübnan devletinin sorumluluğu başlıyor." ifadelerini kullandı.
Kasım, İsrail’in ateşkesin ardından saldırılarını sürdürmesinin artık bir ihlal değil, bir işgal olduğunu vurguladı ve "Lübnan'ın iç bölgelerinin vurulması bir saldırıdır ve İsrail buna devam edemez.” uyarısında bulundu.
İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki saldırılarından bağımsız olarak da Lübnan’a saldırı düzenlemeyi hedeflediğini belirten Kasım, İsrailli ve ABD’li yetkililerin Lübnanlı yetkililere baskı yaptığını ancak Hizbullah’ın İsrail’in işgal ve saldırılarına karşı sessiz kalmayacağını vurguladı.
Kasım, ABD Başkanı Donald Trump’ın Filistinlieri Gazze Şeridi’nden zorla yerinden etme planını reddettiklerine dikkati çekerek, “Filistin bizim pusulamızdır ve onun kurtuluşunu destekliyoruz. ABD Başkanı Trump'ın Filistinlileri yerinden etme projesine bölgedeki tüm aktif güçlerle karşı koyacağız.” ifadelerini kullandı.
Hizbullah’ın 1989’da Lübnanlı taraflar arasında imzalanan Taif anlaşmasına bağlı olduğuna işaret ederek, adil ve güçlü bir Lübnan devletinin inşasına katkı sağlayacağını vurguladı.
Kasım, Hizbullah’ın Lübnan ordusuna destek olacağını ve yanında duracağına dikkati çekerek, “İşgalcileri (İsrail) kovmaya ve Lübnan’ı yeniden ayağa kaldırmaya kararlıyız. Ulusal birlik ve iç barışa önem veriyoruz. Lübnan, tüm evlatları için nihai vatandır ve biz de onun evlatları arasındayız.” şeklinde konuştu.
Hizbullah lideri Nasrallah'ın İsrail tarafından öldürülmesi
İsrail ordusu 27 Eylül'den Lübnan ile 27 Kasım'da yapılan ateşkes anlaşmasına kadar, Dahiye'ye şiddetli saldırılar düzenlemişti.
Hizbullah Genel Sekreteri Nasrallah, 27 Eylül'de yine Dahiye bölgesinde İsrail ordusunun düzenlediği şiddetli bombardımanla hedef alınmıştı.
Nasrallah'ın kuzeni ve halefi olarak bilinen Haşim Safiyyuddin ise 3 Ekim'deki İsrail saldırısına hedef olmuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.