Dolar
18.36
Euro
18.08
Altın
1,675.46
ETH/USDT
1,280.90
BTC/USDT
19,034.00
BIST 100
3,289.45
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Antalya'nın Kaş ilçesinde kumul ağaçlandırma sahasında çıkan ve sabah saatlerinde kontrol altına alındığı bildirilen yangın, soğutma çalışması sırasında rüzgarın da etkisiyle tekrar başladı
logo
Dünya

Hırvatistan'ın nüfusu 10 yılda yaklaşık yüzde 10 azaldı

Hırvatistan'da geçen yıl yapılan nüfus sayımı sonuçlarına göre ülke nüfusu 10 yılda yüzde 9,64 geriledi.

Stipe Majic, Lejla Biogradlija   | 22.09.2022
Hırvatistan'ın nüfusu 10 yılda yaklaşık yüzde 10 azaldı Fotoğraf: Serhat Çağdaş/AA

Zagreb

Devlet İstatistik Ofisi (DZS), 2021'de yapılan nüfus sayımının nihai sonuçlarını açıklarken, Hırvatistan nüfusunun 3 milyon 871 bin 833 kişi olduğu belirtildi.

DZS'den yapılan açıklamada, 2011'de yapılan nüfus sayımına oranla ülkede 413 bin 56 kişi azaldığına dikkat çekilen açıklamada, 10 yılda nüfusun yüzde 9,64 azaldığı ifade edildi.

Hırvatların oranı yüzde 91,63, Sırpların oranı yüzde 3,2 ve Boşnakların oranı yüzde 0,62 olarak aktarılan açıklamada, Katolik Hristiyanların oranı yüzde 78,97, Ortodoks Hristiyanların oranı yüzde 3,32 ve Müslümanların oranı yüzde 1,32 olarak kayıtlara geçti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emine Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un eşi Brigitte Macron ile görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Tahıl anlaşmasıyla küresel bir rahatlama oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TOKİ için peşin ödemede yüzde 25 indirim müjdesi
Antalya'nın Kumluca ilçesinde orman yangını çıktı
İstanbul'un ilk katlı otoparkı cumartesi günü kapanacak

Benzer haberler

Hırvatistan'ın nüfusu 10 yılda yaklaşık yüzde 10 azaldı

Hırvatistan'ın nüfusu 10 yılda yaklaşık yüzde 10 azaldı

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanovic: Ukrayna'daki savaşta en kritik dönem yaşanacak

Hırvatistan'da hükümet protesto edildi

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanovic: Türkiye ile ticarette 1 milyar doları aşmayı hedefliyoruz

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanovic: Türkiye ile ticarette 1 milyar doları aşmayı hedefliyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hırvatistan'da Vatan Anıtı'na çelenk bıraktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hırvatistan'da Vatan Anıtı'na çelenk bıraktı
Erbaş: FETÖ, DEAŞ tarafından oluşturulmaya çalışılan her türlü zararlı akıma karşı birlikte mücadele etmeliyiz

Erbaş: FETÖ, DEAŞ tarafından oluşturulmaya çalışılan her türlü zararlı akıma karşı birlikte mücadele etmeliyiz
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet