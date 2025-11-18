Dolar
Dünya

Hırvatistan'daki Vukovar katliamının 34'üncü yılında anma törenleri düzenlendi

Hırvatistan'ın doğusundaki Vukovar'da 1991'de öldürülen 2 bin 717 kişi, katliamın 34'üncü yılında düzenlenen törenlerle anıldı.

Elvır Hodzıc, Lejla Biogradlija  | 18.11.2025 - Güncelleme : 18.11.2025
Hırvatistan'daki Vukovar katliamının 34'üncü yılında anma törenleri düzenlendi

Vukovar

Hırvatistan'ın, eski Yugoslavya'dan ayrılarak 1991'de bağımsızlığını ilan etmesinin ardından başlayan savaşta kuşatma altında kalan ve Yugoslav Halk Ordusu (JNA) ile Sırp paramiliter birliklerce öldürülen 2 bin 717 kişi için anma törenleri düzenlendi.

Vukovar'daki katliamın sembolü haline gelen kent hastanesi önünde toplanan kalabalık, anma törenlerinin yapıldığı alana gelerek geleneksel olarak düzenlenen anma yürüyüşüne katıldı.

Yürüyüş ve törenlere katılan Başbakan Andrej Plenkovic, Vukovar'ın ülkenin "cesaret sembolü" olduğunu belirterek, her yıl olduğu gibi bu yıl da Vukovar'da hayatını kaybedenleri andıklarını söyledi.

Meclis Başkanı Gordan Jandrokovic de Vukovar'ın her zaman için ulusal bir sembol olacağını ifade etti.

Vukovar'da ne oldu?

Hırvatistan'ın Haziran 1991'de Yugoslavya'dan ayrıldığını açıklamasının ardından başlayan savaştaki en büyük ve en kanlı çatışmalar, Vukovar'da yaşandı.

JNA askerleri ile Sırp paramiliter birlikler, 87 gün boyunca Vukovar'ı kuşatma altında tuttu. Bazı günlerde 11 binden fazla bombanın düştüğü kent, 18 Kasım 1991'de Sırp güçlerinin eline geçti.

Kuşatmanın ardından başlayan Sırp işgali, 15 Ocak 1998'e kadar sürerken, Vukovar Hastanesi'ndeki yaralı ve çalışanlara yönelik çeşitli savaş suçları işlendi.

Vukovar Hastanesi'nin son verilerine göre, bu kentte 2 bin 717 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 7 bin kişi toplama kamplarına götürüldü, büyük çoğunluğu Hırvat olmak üzere 22 bin civarında Sırp olmayan sivil kentten sürgün edildi.

Hollanda'nın Lahey şehrindeki eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICTY), Vukovar'daki katliam nedeniyle eski JNA komutanlarından Milet Mrksic'e 20 yıl, Veselin Sljivancanin'e 10 yıl hapis cezası verdi.

