Dolar
14.64
Euro
15.85
Altın
1,973.35
ETH/USDT
3,037.90
BTC/USDT
40,268.00
BIST 100
2,494.37
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ve Göztepe Teknik Direktörü Stjepan Tomas basın toplantısı düzenledi. -VTR
logo
Dünya

Hindistan'ın Rusya'dan 48 Mi-17 V5 helikopteri satın alma ihalesini iptal ettiği iddia edildi

Hindistan'ın, Rusya'dan 48 Mi-17 V5 helikopteri satın alma ihalesini iptal ettiği ileri sürüldü.

Nuri Aydın   | 16.04.2022
Hindistan'ın Rusya'dan 48 Mi-17 V5 helikopteri satın alma ihalesini iptal ettiği iddia edildi

Ankara

Indiatoday'in hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberinde, 48 Mi-17 V5 tipi helikopter alımının iptal kararının Rusya-Ukrayna savaşından önce alındığı kaydedildi.

Haberde, ismi açıklanmayan kaynağın söz konusu ihalenin iptalinin Rusya-Ukrayna savaşıyla alakasının olmadığını vurgulayarak "48 Mi-17V5 helikopteri için yapılan ihale, yerlileştirme çalışmaları nedeniyle geri çekildi. Hindistan Hava Kuvvetleri, artık helikopterler için yerli bir programı destekleyecek." değerlendirmesinde bulunduğu belirtildi.

Hindistan'ın savunma sanayisinde dışa bağımlılığı azaltmak için yerli üretime ağırlık vermeye başladığı biliniyor.

Rusya, Sovyetler Birliği'nin dağılmasından bu yana yakın ilişki içinde bulunduğu Hindistan'ın savunma sanayisi ihtiyaçlarının yaklaşık yüzde 60'ını temin ederek Yeni Delhi yönetiminin önde gelen savunma tedarikçisi olarak öne çıkıyor.

Hindistan Savunma Bakanlığı, en önemli tedarikçisi Rusya'nın askeri ekipman tedarik edememe ihtimaline karşın helikopter, tank motoru, füzeler ve havadan erken uyarı sistemleri de dahil olmak üzere çok sayıda savunma ekipmanının üretimini artıracağını açıklamıştı.

Savunma Bakanı Rajnath Singh, yaptığı açıklamada, yurt içinde üretilecek askeri teçhizatlar listesini yayımlarken Hindistan'ı bir savunma üretim merkezi olarak geliştirmeyi amaçladıklarını kaydetmişti.

Bakanlığın internet sitesinde, 5 yıl içinde yerel savunma üreticilerine 28 milyar dolar değerinde askeri teçhizat siparişi verilmesinin planlandığı ifade edilmişti.

Biden ve Modi görüşmesi

ABD Başkanı Joe Biden ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi, 11 Nisan'da 4. ABD-Hindistan 2+2 Bakanlar Diyaloğunun açılışında çevrimiçi olarak bir araya gelmişti.

Görüşmede, Biden ve Modi, temiz enerji, teknoloji ve askeri alanda iş birliği yanında ekonomik ve halklar arasındaki bağların genişletilmesiyle ABD-Hindistan ilişkilerinin güçlendirilmesi taahhüdünde bulunmuştu.

Konuya dair yapılan açıklamada, Rusya-Ukrayna savaşının da gündeme geldiği görüşmede tüm ülkelerin egemenliği ve toprak bütünlüğünün korunması için ortak amaçlar paylaştığı aktarılmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 4 bin 86 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 19 kişi yaşamını yitirdi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 988 bin 558'e çıktı
Çin'de son 24 saatte 24 bin 791, Hong Kong'da 946 Kovid-19 vakası tespit edildi
DSÖ: İngiltere'de nedeni belirsiz 74 hepatit vakası tespit edildi
Türkiye'de 4 bin 425 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 18 kişi yaşamını yitirdi

Benzer haberler

Hindistan'da Hindu gruplarla Müslümanlar arasındaki çatışmalarda 10 kişi yaralandı

Hindistan'da Hindu gruplarla Müslümanlar arasındaki çatışmalarda 10 kişi yaralandı

Hindistan'ın Rusya'dan 48 Mi-17 V5 helikopteri satın alma ihalesini iptal ettiği iddia edildi

Johnson ve Zelenskiy, Ukrayna için uzun vadeli güvenlik çözümü ihtiyacını görüştü

İsviçre'den Rus yetkililerin Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nden ihraç edilmesi talebi

İsviçre'den Rus yetkililerin Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nden ihraç edilmesi talebi
Ukrayna, Gürcistan'ı Rusya'ya karşı uluslararası yaptırımlara katılmaya çağırdı

Ukrayna, Gürcistan'ı Rusya'ya karşı uluslararası yaptırımlara katılmaya çağırdı
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Savaşta 2 bin 500 ila 3 bin Ukraynalı asker öldü

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Savaşta 2 bin 500 ila 3 bin Ukraynalı asker öldü