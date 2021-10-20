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Dünya

Hindistan'ın güneyi ve kuzeyindeki sel felaketinde 85 kişi öldü

Büşra Selvi Öğütcen   | 20.10.2021
Hindistan'ın güneyi ve kuzeyindeki sel felaketinde 85 kişi öldü

Ankara

Hindistan'ın kuzeyi ve güneyindeki iki eyalette şiddetli yağışların neden olduğu selde hayatını kaybedenlerin sayısı 85'e yükseldi.

Hint medyasındaki haberlere göre, ülkenin kuzeyindeki Uttarakhand eyaleti ve güneyindeki Kerala eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle can ve mal kayıpları oldu, birçok kişiden de haber alınamıyor.

Uttarakhand Afet Yönetimi Bakanı S A Murugeshan, eyalette şiddetli yağışların neden olduğu selde ölenlerin sayısının 46'ya yükseldiğini açıkladı.

Murugeshan, ekiplerin sel nedeniyle yıkılan binaların enkazında gece boyunca arama kurtarma çalışmaları yaptığını söyledi.

Felaketten etkilenen bölgelerdeki tahliye çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Murugeshan, selde kaybolan 11 kişinin arandığını ifade etti.

Murugeshan, eyaletteki ölümlerin çoğunun, selin yapıları yıkması sebebiyle 28 kişinin hayatını kaybettiği Nainital kentinden olduğunu dile getirdi.

Ülke medyasındaki haberlerde de dağlık Uttarakhand'da yağışların 18 Ekim'den bu yana devam ettiği belirtildi.

Yağışların yol açtığı sel ve heyelan, yolların kapanmasına, köprülerin yıkılmasına ve birçok yapının sürüklenmesine neden oldu.

Eyaletteki felaket nedeniyle en az 2 bin paramiliter birlik ve sivil polis görevlendirildi.

Diğer yandan Hindistan Meteoroloji Departmanı (IMD), Uttarakhand'da yağışların bugün azalacağı ancak ülkenin kuzeydoğu ve güney bölgelerinde şiddetlenebileceği uyarısında bulundu.

Uttarakhand'da şiddetli yağışlar sonrası meydana gelen heyelan ve sellerde şubatta yaklaşık 200 kişi, 2013'te de 1000'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Kerala'da 39 kişi öldü

Hindistan'ın güneyindeki Kerala eyaleti de yağışlar nedeniyle zor günler geçiriyor.

Keralalı yetkililer, son günlerde etkisini sürdüren şiddetli yağışlara bağlı afet ve kazalar nedeniyle eyalette hayatını kaybedenlerin sayısının 39'a yükseldiğini açıkladı.

Yetkililer, selde kaybolan 6 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

10 binin üzerinde Keralalının tahliye edilerek güvenli yerlerdeki kamplara yerleştirildiği eyalette, tarım arazileri su altında kaldı.

Meteoroloji yetkilileri, Kerala'daki yağışların süreceği uyarısında bulundu.

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