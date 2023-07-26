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Dünya

Hindistan'ın 4 eyaletinde 3 gün etkili olacak şiddetli yağış uyarısı verildi

Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD), Maharaştra, Uttar Pradeş, Pencap ile Telangana eyaletleri için şiddetli ve orta şiddette yağış uyarısı yaptı.

Burak Dağ  | 26.07.2023 - Güncelleme : 26.07.2023
Hindistan'ın 4 eyaletinde 3 gün etkili olacak şiddetli yağış uyarısı verildi

Ankara

Hindustan Times'ın haberine göre, meteoroloji yetkilileri, bu 4 eyalette şiddetli ve orta şiddette yağışların 3 gün boyunca etkisini göstereceğini kaydetti.

Son birkaç gündür Hindistan'ın kuzey ve güney eyaletlerini etkisi altına alan yağışlar, Delhi Ulusal Başkent Bölgesi'ndeki belirli alanlarda trafiğin aksamasına neden olurken, bazı yerlerde su baskınları yaşandı.

IMD, Maharaştra, Uttar Pradeş, Pencap ve Telangana eyaletleri için şiddetli ve orta şiddette yağış uyarısında bulunurken, Delhi Ulusal Başkent Bölgesi'nde ise hafif ila orta şiddette yağışların yarına kadar etkili olmaya devam edeceğini bildirdi.

Hindistan'ın finansal başkenti olarak bilinen Maharaştra eyaletinin Mumbai kenti ile Thane şehri için ise IMD, daha önce duyurduğu turuncu alarm seviyesini korudu. Meteoroloji Dairesi, aynı eyaletin Raigad bölgesi için ise "kırmızı alarm" verdi.

Öte yandan, yetkililer, Uttar Pradeş eyaletine bağlı Noida ve çevresindeki ilk ve ortaokullar ile liselerde şiddetli yağışlar dolayısıyla eğitime ara verildiği bilgisini paylaştı.

Dün Telangana'daki şiddetli yağışlar sebebiyle de eyaletin doğusunda 28 Temmuz'a kadar "kırmızı alarm" verildiği duyurulmuştu.

IMD'nin 4 seviyeli uyarı sisteminde "yeşil" olağan, "sarı" dikkat, "turuncu" tetikte ol, "kırmızı alarm" ise harekete geç anlamına geliyor.

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