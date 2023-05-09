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Dünya

Hindistan'da yolcu otobüsünün köprüden düşmesi sonucu 23 kişi öldü

Hindistan'ın Khargone şehrinde köprüden düşen yolcu otobüsünde bulunan 23 kişi hayatını kaybetti.

Saadet Firdevs Aparı  | 09.05.2023 - Güncelleme : 09.05.2023
Hindistan'da yolcu otobüsünün köprüden düşmesi sonucu 23 kişi öldü

Ankara

ANI News'in haberine göre, bir yolcu otobüsü Khargone şehrinin Dasanga bölgesi yakınlarındaki Dongargaon köprüsünde yoldan çıktı.

Yetkililer, köprüden düşen otobüsteki 23 kişinin öldüğünü, 25 yaralının Khargone bölge hastanesinde tedavi edildiğini ve 11 ağır yaralının Indore şehrine sevk edildiğini bildirdi.

Kazanın sebebi henüz bilinmezken, tedavi gören otobüs şoförünün kazayla ilgili ilk ifadelerini sonradan değiştirdiği belirtildi.

Eyalet hükümeti, kazada ölenlerin ailelerine 400 bin Hindistan rupisi, ağır yaralılara 50 bin rupi ve hafif yaralılara 25 bin rupi mali yardım yapılacağını duyurdu.

Otobüs kazasından duyduğu üzüntüyü dile getiren Hindistan Başbakanı Narendra Modi de Ulusal Yardım Fonundan (PMNRF) ölenlerin ailelerine 200 bin ve yaralılara 50 bin rupi mali yardım yapılacağını açıkladı.

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