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Dünya

Hindistan'da muson yağmurları sebebiyle ölenlerin sayısı 90'ı aştı

Hindistan'ın kuzey bölgelerinde son günlerde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 90'ı aştı.

Çağla Güngör  | 12.07.2023 - Güncelleme : 12.07.2023
Hindistan'da muson yağmurları sebebiyle ölenlerin sayısı 90'ı aştı

Ankara

Hint yerel basınında yer alan haberlere göre, ülkenin kuzeyinde etkili muson yağmurları nedeniyle meydana gelen sellerde ölü sayısı 34'ü Himaçal Pradeş eyaletinden olmak üzere 90'ı geçti.

Himaçal Pradeş Eyaleti Afet Yönetim Otoritesi yetkilisi Praveen Bhardwaj, sellerden en çok etkilenen Himaçal Pradeş eyaletinde 7 Temmuz'dan bu yana en az 34 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin de kayıp olduğunu açıkladı.

Bhardwaj, ölümlere sel ve toprak kaymalarının yanı sıra olumsuz hava şartları nedeniyle meydana gelen kazaların yol açtığını sözlerine ekledi.

Himaçal Pradeş'te sellerde 1300'den fazla yolun hasar gördüğü belirtildi.

Yetkililer, başta Uttarakhand ve Uttar Pradeş eyaletlerinde olmak üzere ülkenin kuzey bölgelerindeki olumsuz hava şartlarının süreceği uyarısında bulundu.

Hindistan Meteoroloji Dairesinden 9 Temmuz'da yapılan açıklamada, Himaçal Pradeş, Uttarakhand, Pencap ve Haryana eyaletleri için en üst seviye hava uyarısı olan "kırmızı alarm" verilmişti.

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