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Dünya

Hindistan'da Müslüman öğrenciye "terörist" benzetmesi yapan profesör açığa alındı

Hindistan'ın Karnataka eyaletindeki bir üniversitede Müslüman öğrenciye "terörist" benzetmesi yapan profesör açığa alındı.

Nuri Aydın   | 28.11.2022
Hindistan'da Müslüman öğrenciye "terörist" benzetmesi yapan profesör açığa alındı

Ankara

NDTV'nin haberine göre, eyalete bağlı Udupi kentindeki Manipal Teknoloji Enstitüsü'nde, cuma günü, bir akademisyenin Ajmal Kasab isimli Müslüman öğrencisinin adını 2012'de idam edilen bir teröriste benzetmesi gerginliğe yol açtı.

Profesörle öğrencinin tartışmasına dair video kaydı sosyal medyada viral olurken, tepkiler üzerine akademisyen açığa alınıp hakkında soruşturma açıldı.

Görüntülerde, Müslüman öğrencinin profesöre "2008'deki Mumbai saldırıları komik değildi. Bu ülkede Müslüman olmak ve her gün bununla karşılaşmak da komik değil. Dinimle alakalı böyle aşağılayıcı şaka yapamazsınız. Hiç komik değil, hiç." ifadeleriyle tepki gösterdiği görüldü.

Profesör ise "Sen benim oğlum gibisin" cevabını verirken, Müslüman öğrenci ise "Oğluna böyle mi konuşacaksın? Ona da bir teröristin adıyla mı sesleneceksin?" ifadelerini kullandı.

Profesör "Hayır" cevabının ardından özür dilerken öğrenci de "Bu kadar kişinin önünde bana neden böyle davranıyorsunuz o zaman? Siz profesyonelsiniz, siz öğretmensiniz. Özür dilemeniz nasıl düşündüğünüz ya da kendinizi nasıl ifade ettiğinizi değiştirmez." dedi.

Hindistan'ın Mumbai şehrinde 26 Kasım 2008'de meydana gelen terör saldırılarında, 166 kişi hayatını kaybetmiş, 300'den fazla kişi yaralanmıştı. Saldırıları gerçekleştiren 10 teröristten sadece Pakistan vatandaşı Muhammed Ajmal Kasab sağ ele geçirilmiş, Kasab 21 Kasım 2012'de Hindistan'da idam edilmişti.

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