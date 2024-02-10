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Dünya

Hindistan'da medrese ve caminin yıkım kararı nedeniyle çıkan olaylarda can kaybı 5'e yükseldi

Hindistan'ın Uttarakhand eyaletindeki Haldwani şehrinde bir medrese ve caminin yıkım kararı nedeniyle patlak veren şiddetli çatışmalarda can kaybı 5'e yükseldi.

Ayşe İrem Tiryaki  | 10.02.2024 - Güncelleme : 10.02.2024
Hindistan'da medrese ve caminin yıkım kararı nedeniyle çıkan olaylarda can kaybı 5'e yükseldi Fotoğraf: Faisal Khan/AA

Ankara

Uttarakhand polis yetkilileri, "izinsiz" yapıldığının iddia edilmesi üzerine yıkım kararı çıkan bir cami ve medreseye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yetkililer, 8 Şubat'ta başlayan ve 2 kişinin öldüğü, 150'den fazla kişinin ise yaralandığı olaylarda can kaybının 5'e çıktığını bildirdi.

Ayrıca çatışmaların ardından duyurulan sokağa çıkma yasağının ise kaldırıldığı açıklandı.

Çatışmalarda 2 kişi ölmüş, 150 polis yaralanmıştı

Mahkemenin, yerel otoritenin izni olmadan devlet arazisine inşa edildiği iddiasıyla bir cami ve medresenin yıkılmasına hükmeden kararının ardından şehirde tansiyon yükselmişti.

Yıkım için giden yetkililer ve polis, karara tepki gösteren binlerce protestocuyla karşı karşıya gelmişti.

Polisin gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz ile müdahale ettiği olaylarda bir polis karakoluna molotofkokteyli ve taşlar atan protestocular, aynı zamanda bazı araçları ateşe vermişti.

Çatışmalarda 2 kişi ölmüş, 150'den fazla polis yaralanmıştı. Çok sayıda kişi de hastaneye kaldırılmıştı.

Eyalet Emniyet Genel Müdürü Abhinav Kumar, şehirdeki durumun endişe verici olduğunu ancak protestocuların dağıtılması sonucu olayların kontrol altına alındığını ifade etmişti.

Ardından tüm şehirde süresiz sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş, internet hizmetleri durdurulmuş ve okullar kapatılmıştı.

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