Euro
10.30
Dolar
8.67
BIST 100
1,359.44
Altın
1,777.20
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta’nın katılımıyla Trabzon Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde 3. Doz Covid-19 aşı uygulaması yapılıyor.
logo
Dünya, Koronavirüs

Hindistan'da Kovid-19 salgınında tedavisi süren hasta sayısı azalmaya devam ediyor

Yeni tip koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan'da tedavisi süren hasta sayısı azalmaya devam ediyor.

Sümeyye Dilara Dinçer   | 01.07.2021
Hindistan'da Kovid-19 salgınında tedavisi süren hasta sayısı azalmaya devam ediyor

Ankara

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 48 bin 786 yeni vaka tespit edilirken, 1005 kişi öldü, 61 bin 588 hasta iyileşti.

Tedavisi süren hasta sayısı da 523 bin 257'ye geriledi.

İyileşenlerin sayısı 1 aydan fazla süredir günlük bazda yeni vaka sayısını aşarken, salgının sağlık sistemine getirdiği yükün kısmen hafiflediği gözleniyor.

Toplam 29 milyon 488 bin 918 kişinin sağlığına kavuştuğu ülkede, iyileşme oranı yüzde 97'ye ulaştı.

Toplam vaka sayısı 30 milyon 411 bin 634'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 399 bin 459'a çıktı.

Bihar kentinde kadınlar aşı yaptırmaktan kaçınıyor

Hindistan’ın Bihar şehrine bağlı kırsal bölgelerde aşının kısırlığa ya da ölüme neden olacağı gerekçesiyle kadınların Kovid-19 aşısı yaptırmaktan kaçındığı bildirildi.

BBC’nin haberine göre, sağlık yetkilileri, bölgedeki kadınların aşının virüsten daha tehlikeli olduğu inancında olduğunu belirtti.

Ülkenin neredeyse tüm eyaletinde erkeklerin aşılanma oranının daha fazla olduğu kaydedildi.

Yetkililer, bölgedeki kadınların bilgiye erişimi olmadığına değinerek söylentilere karşı savunmasız olduklarını aktardı.

Öte yandan Hindu kast hiyerarşisinin en altında yer alan Dalitler arasında da aşıya karşı duyulan tereddüttün yüksek olduğu bildirildi.

Uygulanan aşı dozu 335 milyonu aştı

Hindistan Sağlık Bakanlığı, 16 Ocak'ta başlayan aşılama kampanyasında, bugüne dek 335 milyon 716 bin 19 doz aşı yapıldığını bildirdi.

Nüfusu 1,4 milyara yaklaşan ülkede aşılama henüz salgını durdurabilecek düzeye ulaşmadı.

Hindistan, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en fazla vakanın görüldüğü ikinci, en fazla ölümün görüldüğü üçüncü ülke" olarak öne çıkıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hindistan'da Kovid-19 salgınında tedavisi süren hasta sayısı azalmaya devam ediyor
AB'nin Kovid-19 aşı sertifikası yürürlüğe girdi
Tunus'ta Kovid-19'da şu ana kadarki en yüksek vefat ve vaka sayısı kaydedildi
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Benzer haberler

Hindistan'da Kovid-19 salgınında tedavisi süren hasta sayısı azalmaya devam ediyor

Hindistan'da Kovid-19 salgınında tedavisi süren hasta sayısı azalmaya devam ediyor

AB'nin Kovid-19 aşı sertifikası yürürlüğe girdi

Normal hayata dönüşte yeni dönem başladı

Tunus'ta Kovid-19'da şu ana kadarki en yüksek vefat ve vaka sayısı kaydedildi

Tunus'ta Kovid-19'da şu ana kadarki en yüksek vefat ve vaka sayısı kaydedildi
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Koronavirüs salgınında son 24 saat
ABD'de Kovid-19 salgınında son 24 saatte 324 kişi hayatını kaybetti

ABD'de Kovid-19 salgınında son 24 saatte 324 kişi hayatını kaybetti