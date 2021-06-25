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Dünya, Koronavirüs

Hindistan'da Kovid-19 salgınında tedavisi süren hasta sayısı azalmaya devam ediyor

Yeni tip koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan'da, tedavisi süren hasta sayısı azalmaya devam ediyor.

Nuri Aydın   | 25.06.2021
Hindistan'da Kovid-19 salgınında tedavisi süren hasta sayısı azalmaya devam ediyor

Ankara

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 51 bin 667 yeni vaka tespit edilirken 1358 kişi öldü, 64 bin 527 hasta iyileşti.

Tedavisi süren hasta sayısı, 612 bin 868'e geriledi.

İyileşenlerin sayısı 1 aydan fazla süredir günlük bazda yeni vaka sayısını aşarken salgının sağlık sistemine getirdiği yükün kısmen hafiflediği gözleniyor.

Toplam 29 milyon 128 bin 267 kişinin iyileştiği ülkede, iyileşme oranı yüzde 96,66'ya ulaştı.

Toplam vaka sayısı 30 milyon 134 bin 445'e, can kaybı sayısı 393 bin 310'a çıktı.

Uygulanan aşı dozu 307 milyonu aştı

Hindistan Sağlık Bakanlığı, 16 Ocak'ta başlayan aşılama kampanyasında bugüne dek 307 milyon 948 bin 744 doz aşı yapıldığını bildirdi.

Nüfusu 1,4 milyara yaklaşan ülkede aşılama henüz salgını durdurabilecek düzeye ulaşmadı.

Hindistan, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada en fazla vakanın görüldüğü 2'nci, en fazla ölümün görüldüğü 3'üncü ülke olarak öne çıkıyor.

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