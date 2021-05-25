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Dünya, Koronavirüs

Hindistan'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 40 gün sonra ilk kez 200 binin altına düştü

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 196 bin 427 vaka tespit edildi, virüs nedeniyle 3 bin 511 kişi hayatını kaybetti.

Emre Aytekin   | 25.05.2021
Hindistan'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 40 gün sonra ilk kez 200 binin altına düştü

Ankara

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan'da günlük vaka sayısı 14 Nisan'dan bu yana ilk kez 200 binin altına düştü.

Günlük vaka sayısı, 40 gün sonra ilk kez 200 binin altına geriledi. Vaka sayısı 4 Nisan'da 100 binin, 15 Nisan'da 200 binin, 21 Nisan'da 300 binin ve 30 Nisan'da 400 binin üzerine çıkmıştı.

Hindistan'da toplam vaka sayısı 26 milyon 948 bin 874'e, toplam can kaybı ise 307 bin 231'e yükseldi. İyileşenlerin sayısı 24 milyon 54 bin 861'e çıkarken, halen 2 milyon 586 bin 782 hastanın tedavisi sürüyor.

Uzmanlar, gerçek vaka ve ölü sayısının, belirtilenden çok daha yüksek olabileceği uyarısını yapıyor.

Hindistan, halen günlük olarak en fazla vaka ve ölümün kaydedildiği ülke konumunda bulunuyor.

Uygulanan aşı sayısı 200 milyona yaklaştı

Bu arada, ülkede 16 Ocak'ta başlayan aşılama kampanyası kapsamında yaklaşık 198 milyon 538 bin 999 doz aşı yapıldığı bildirildi.

Nüfusu 1,4 milyara yaklaşan ülkede aşılama, henüz salgını durdurabilecek düzeye ulaşmadı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre Hindistan, "dünyada en fazla vakanın görüldüğü ikinci, en fazla ölümünün görüldüğü üçüncü ülke" konumunda bulunuyor.

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