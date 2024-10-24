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Dünya

Hindistan'a yaklaşan tropik fırtına nedeniyle 300 bin kişi tahliye edildi

Bengal Körfezi'nde oluşan tropik fırtınaya karşı Hindistan'da okullarda eğitime ara verildi, tren seferleri iptal edildi, 300 bin kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.

Muhammet Nazım Taşcı  | 24.10.2024 - Güncelleme : 24.10.2024
Hindistan'a yaklaşan tropik fırtına nedeniyle 300 bin kişi tahliye edildi

Yeni Delhi

Hindistan Meteoroloji Dairesinden yapılan açıklamada, Dana Tropik Fırtınası'nın rüzgar hızının saatte 100-120 kilometreye vardığı, bugün geç saatlerde veya yarın erken saatlerde ülkenin doğu kıyısından karaya ulaşmasının beklendiği belirtildi.

Hint basınındaki haberlere göre, ülkenin doğusundaki Odişa Eyaleti Başbakanı Mohan Charan Majhi, yaptığı açıklamada, eyalette yaklaşık 300 bin kişinin hassas bölgelerden tahliye edildiğini aktararak, "Hükümet durumun üstesinden gelmek için tamamen hazırlıklı." dedi.

Yetkililer, Odişa'da 14 bölgeden 1 milyondan fazla kişiyi tahliye etmeyi planlıyor. Şiddetli kasırga ve fırtınaların görüldüğü eyalete çok sayıda yardım ve kurtarma ekibi de konuşlandırıldı.

Odişa'da okullarda eğitime ara verilirken, 200'den fazla tren seferi iptal edildi, uçuşlar askıya alındı. Balıkçılar, denize açılmamaları konusunda uyarıldı.

Batı Bengal eyaletinin bazı bölgelerinde etkili olan sağanak, buradaki yetkilileri yüksek alarm durumuna geçirdi.

Geçen sene ülkede etkili olan fırtınalar nedeniyle 523 kişi hayatını kaybetmiş ve 2,5 milyar dolarlık zarar oluşmuştu.

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